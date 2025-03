Miles de clientes del BCR se despertaron con una pésima noticia este viernes

Aplicación del Banco de Costa Rica no funciona Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Miles de usuarios del Banco de Costa Rica amanecieron este viernes con la mala noticia de que la aplicación móvil no funciona, ni siquiera los deja ingresar.

Aunque ya ha presentado fallas en otras ocasiones, esta vez la aplicación está totalmente caída, al punto que no deja acceder.

“Atención. Ha ocurrido un error, Intente de nuevo”, se muestra en la pantalla del celular cuando los usuarios ingresan a la app.

En la cuenta oficial de Facebook del banco, muchos se han ido a quejar en los comentarios de la última publicación, esto con el fin de mostrar su descontento con el banco.

“La app no funciona”, “Revisen la app, por favor”, “No puedo ingresar”, “Me encanta no poder acceder a mi dinero un viernes en la mañana, justo lo que ocupo, no poder hacer pagos, definitivamente ustedes piensan en todo”, “Desde buena mañana caída la aplicación”, “¿Cuánto tiempo va a durar esto?”, “Estamos igual que otro banco”, son algunos de los comentarios.

De momento, el banco no ha respondido ninguno y muchos usuarios están batallando con las consecuencias y es que en pleno 2025 miles de personas dejaron atrás el efectivo y usar este tipo de aplicaciones es la uncia forma que tienen de acceder a su dinero, ya sea para pagar el autobús, un taxi o hacer un sinpe móvil.

El banco aseguró que está trabajando en resolver el problema y poco a poco a sus clientes se les va restaurando el servicio.