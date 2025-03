Aplicación de importante banco que opera en el país sigue dando fallas este sábado

Los usuarios del BAC siguen presentando problemas para usar la aplicación del banco y realizar funciones básicas y fundamentales, como el sinpe móvil.

Algunos usuarios de este banco han tenido problemas para usar la aplicación móvil y es que en pantalla sale un mensaje que evidencia que algo no está bien: “Aviso Banca Móvil, no se pudo obtener respuesta de nuestros sistemas, intente más tarde”.

Esto sale si se intenta hacer sinpes, transferencias y ver detalle de la cuenta.

La situación no es de ahora, ya que durante este viernes pasó lo mismo y, aunque el banco puso un comunicado en redes sociales asegurando que el problema estaba resuelto y pidiendo disculpas, este sábado las fallas continúan.

“No me sirve para nada”, “Sigue sin funcionar”, “Aún no se puede”, “Sigue presentando problemas, ni carga la app”, “No funciona”, “No me sirve ni para transferencias, ni para sinpe”, “Deberían dar una compensación que pase esto en fecha de pago”, “Sigo sin tener acceso”, “Todavía sigue fallando”, “Que mal, no funciona”, pusieron algunos usuarios hace pocos minutos en la publicación de Facebook.

Pese a que las fallas siguen, este sábado el banco no se ha referido al respecto en sus redes sociales.