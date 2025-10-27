Miles de estudiantes aplican la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2025

Miles de estudiantes de último año de colegio empezaron este lunes 27 de octubre la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa.

LEA MÁS: La Caja da respiro a patronos y trabajadores independientes con nuevo perdón a deudas

Un total de 46.710 estudiantes de 950 colegios diurnos y nocturnos públicos y privados están participando en la aplicación de este importante examen en diferentes materias.

Este lunes se inició con Estudios Sociales, el martes 28 se aplicará la prueba de Matemáticas, el miércoles 29 Español, el jueves 30 Ciencias y el viernes 31 Educación Cívica.

Miles de estudiantes de último año de colegio iniciaron la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa este lunes 27 de octubre. (MEP/MEP)

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), esta prueba se aplica en formato físico o digital, dependiendo de la disponibilidad de equipamiento tecnológico y conectividad de cada colegio.

¿Cómo se aplicará el resultado a la nota final?

Las autoridades explicaron que este examen es sumativo; es decir, tiene una calificación numérica que se toma en cuenta para que el estudiante obtenga el título de Educación Media.

El Consejo Nacional Superior de Educación (CSE) acordó que, para este 2025, la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa tendrá un valor del 50% en la nota final, sumando al 50% restante que se obtiene del trabajo que se hace en clase; es decir, la nota de presentación.

Miles de estudiantes de último año de colegio iniciaron la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa este lunes 27 de octubre. (MEP/MEP)

LEA MÁS: ¿Cómo limpiar los enchufes e interruptores de su casa, para remover las manchas amarillas?

Prácticas en línea previo al examen

El MEP habilitó varios enlaces para que los estudiantes se preparen previo a los exámenes, según el curso.

Por medio de las prácticas, los jóvenes pueden familiarizarse con la forma en que se aplica la prueba.

Estos son los enlaces en los cuales pueden hacer las prácticas y prepararse para la prueba:

Matemáticas: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM3dMxh6GCXVGuejybw5sNbhURVhUQzFMUUczTzc1UVI1Q0ZVTDZXUlJKOS4u&origin=lprLink&route=shorturl

Español: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM3dMxh6GCXVGuejybw5sNbhUNE5XTERJU1ozNUhRMFRWVDlHQjJSSzNBMC4u&origin=lprLink&route=shorturl

Ciencias: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM3dMxh6GCXVGuejybw5sNbhUQk1VNzNGNTRSVVEwOURIWUlCRlYxVVVLMi4u&origin=lprLink&route=shorturl

Educación Cívica:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYM3dMxh6GCXVGuejybw5sNbhUMkFRRDNWWDBFMDdBTDA3WUJRMUNaRzVGRy4u&origin=lprLink&route=shorturl

Miles de estudiantes de último año de colegio iniciaron la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa este lunes 27 de octubre. (MEP/MEP)

Además, los estudiantes pueden ver más prácticas y materiales adicionales aquí.

LEA MÁS: Muere Randall Gamboa, el latino que devolvió el ICE de EE. UU. en estado vegetal; familia pide justicia