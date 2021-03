“Las agencias están en la obligación de reportar este tipo de acciones, lo malo es que todavía no han salido comunicados oficiales, con un buen análisis de qué fue exactamente lo que pasó. Las reacciones adversas asociadas a vacunas no necesariamente significan que la vacuna fue la que las produjo, puede haber una asociación temporal o una asociación causal. Sería muy prematuro decir si Costa Rica, que ni siquiera ha recibido la vacuna de AstraZeneca, piense en no ponerla o detener la campaña, faltan datos para hacer un análisis científico y profundo del tema.