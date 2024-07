Ministra de Educación envuelta en nueva polémica por zafarrancho con estudiantes

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller estuvo envuelta en un zafarrancho este jueves. José Cordero. (Jose Cordero)

Este jueves, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, protagonizó un zafarrancho en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en donde se está negociando el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La ministra del MEP estuvo en el Conare, que se ubica en Pavas hasta las 3:30 de la tarde. A esa hora decidió dejar el lugar, sin que se llegara a un acuerdo sobre la negociación del dinero que se destina para las universidades públicas, alegando que un grupo de estudiantes llegaron al sitio para insultarla.

Una serie de videos publicados en redes sociales mostraron a los jóvenes con megáfonos y varias pancartas, con mensajes como: “Müller, desista, usted no es mi ministra. Termine de una vez con la agenda recortista”, “Censura”, y otros más.

Cuando la ministra iba saliendo del Conare, lo hizo acompañada de un hombre y hasta ahí todo bien. Ella saluda con la mano a los manifestantes y poco a poco se le van acercando los estudiantes para decirle de todo. La situación se puso color de hormiga cuando una joven se le puso muy cerca a Müller con un megáfono y la ministra la empujó.

Segundos después, se ve a la jerarca subirse a un carro y los manifestantes intentaron detener el avance del vehículo, pero se acercó un oficial de la Fuerza Pública para liberar espacio y que este saliera del edificio.

“Esto no es Costa Rica”

La jerarca, quien recibió un voto de censura el miércoles anterior por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, envió un video a través del departamento de prensa del MEP. Lo hizo sujetando un paño en su oreja izquierda, para contar su versión de lo ocurrido.

“Lo que sucedió esta tarde en Conare no tiene nombre. Nosotros fuimos a la negociación del FEES, como lo hemos hecho todas las semanas, en una forma de respeto, de coordinación, de diálogo. Pero llegando a Conare me cayeron un grupo de estudiantes desde la entrada con insultos personales.

“Yo estoy dispuesta a sentarme a negociar con cualquier persona que quiera, que con razones me digan: ‘No estoy de acuerdo con usted’. Pero con agresiones personales es imposible. Terminando la reunión tuve que salir, con todos estos estudiantes agrediéndome, me persiguieron hasta un tercer piso, gritándome con megáfonos.

“A la salida tenía cinco megáfonos encima, uno me pegó en el oído, me maltrató bastante, yo levanté la mano para quitármelo, es increíble la empujada que nos dieron, me quisieron envolver en una manta.

“Esto no es Costa Rica. No puede ser que los estudiantes se comporten así y todo es porque los rectores dicen que no manejan a los estudiantes, que los estudiantes pueden actuar como quieran. Si permitimos que se dé un irrespeto a las personas que estamos tratando de negociar de buena fe, así no podemos seguir”, añadió.

Por otro lado, la Presidencia de la República envió un comunicado, informando lo siguiente:

“Esta tarde los jerarcas del Gobierno que negocian el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con los rectores, fueron sometidos a amenazas, agresión y violencia en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“El Conare permitió el ingreso de estos agresores a su sede y falló en garantizar la seguridad de altísimos personeros de Gobierno. Una intervencion oportuna de la Fuerza Pública evitó lo que pudo ser una catástrofe.

“El Gobierno repudia estos actos que evidentemente fueron de conocimiento de los rectores de las universidades públicas. En vista de este grave incidente, se anuncia que sus funcionarios no participarán en negociaciones del FEES en ninguna instalación controlada por las universidades públicas”.