Ministra de Salud dice que las vacunas son una bendición

La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, lo primero que hizo al asumir el cargo, el pasado mes de mayo, fue firmar un decreto para eliminar la vacunación obligatoria contra el covid-19, pero este 6 de setiembre, en la Asamblea Legislativa, dijo que toda su familia está vacunada y que “la vacuna ha sido una bendición”.

Desde las 3 de la tarde la ministra de Salud les dio explicaciones a los diputados en la Asamblea Legislativa sobre las decisiones que ha tomado en el tema de la pandemia de covid-19.

Sí llegó la ministra de Salud a darle cuentas a los diputados. (Jose Cordero)

La audiencia fue de 3 horas. Los primeros 20 minutos ella tuvo tiempo para explicar y justificar sus decisiones con respecto a la vacunación contra el covid-19, después, durante 2 horas y 40 minutos, los diputados le hicieron preguntas.

Los legisladores citaron a la ministra por las decisiones que tomó su ministerio con respecto a la vacunación de menores de edad contra el covid-19 al mismo tiempo que el Hospital de Niños reporta un aumento de menores contagiados de coronavirus.

“El Hospital de Niños siempre se colapsa”, dijo la ministra, pero no aclaró científicamente esa afirmación.

El diputado Izquierdo no aguantó que la ministra de Salud lo tratara de machista. Sus compañeras del PLN lo apoyaron. (Jose Cordero)

Esta visita estuvo cobijada por la Constitución Política que en el inciso 24 del artículo 121, permite hacerle preguntas a los ministros e, incluso, censurarlos, cuando fuesen culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.

Durante tres horas la ministra dio explicaciones ante los diputados. (Jose Cordero)

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez, le pidió los criterios técnicos para que el 8 de mayo firmara el decreto que le quitaba la obligatoriedad a la vacuna contra el covid-19.

La ministra respondió que le pidió el criterio técnico a la Comisión Nacional de Vacunación y que en ningún momento le pasaron por encima a esa Comisión, además, dijo que ella se reunió con costarricenses que se oponen a la vacunación.

Cuando Álvarez le repreguntó sobre quiénes eran esos grupos de costarricenses que se oponen a las vacunas, que se los podía llevar para que se reuniera con ellos, pero, cuando la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, estaba en su etapa de preguntas, negó que se haya reunido con esos costarricenses que le afirmó a la diputada Álvarez, “pero me llegan correos (electrónicos) y yo los leo”, aseguró la ministra.

Los diputados de uno y otro partido pedían papeles, datos y cuando hablaban se defendían con ellos. (Jose Cordero)

El diputado del PLN Óscar Izquierdo tuvo un par de frases hacia la ministra Chacón: “Me parece muy grave que siendo usted la encargada de este país del manejo de la salud pública no tenga clara cuánto dinero tienen para eso (compra de nuevas vacunas)” y “las falencias son evidentes en materia de Salud”.

La ministra se dirigió directamente al diputado Izquierdo y habló de “violencia política machista”. Por eso después el diputado pidió la palabra y con sus compañeras diputadas apoyándolo, dijo: “Los que me conocen saben que soy vehemente y la vehemencia no es irrespeto”, dijo, para agregar que las faltas de respuestas y los gestos de la ministra son más irrespetuosos.

Al defenderse sobre su trabajo, la ministra dijo que los contagios y las muertes han bajado. “No sé cuál es el problema de que estemos mejorando”, también, recordó que hay unas 500.000 dosis de vacunas que se vencen a fin de mes y que el otro mes se unen otras 250 mil más y que por eso trabajan en campañas de vacunación.

Preguntas malas

El epidemiólogo de la Universidad Nacional, doctor Juan José Romero, siguió todas las explicaciones que la ministra le dio a los diputados, por eso lo llamamos para que nos diera su criterio y esto fue lo que nos dijo.

“Me deja la impresión de que la mayoría de los diputados no supieron preguntar de forma puntual sobre los aspectos medulares para los cuales se convocó a la ministra y no fueron insistentes cuando las respuestas fueron respondidas en forma no técnica o con evasivas.

La ministra de Salud aseguró que sí hay que vacunarse y que sí apoya el uso de la mascarilla. (Jose Cordero)

“Por ejemplo, nunca se respondió, desde mi punto de vista, la forma en que se ha actuado para crear conciencia sobre la importancia de la vacunación y del seguimiento de otras medidas sanitarias, cosa que, a todas luces, no ha sido efectiva si es que existe.

“O, por otro lado, cuando evade la responsabilidad que tiene el Ejecutivo sobre las infecciones respiratorias en niños a causa del doble discurso del gobierno en temas de medidas preventivas de covid-19″.