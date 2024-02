Ministra de Salud, Mary Munive, tenía cita en la Asamblea Legislativa pero al final llegó a pasear

La ministra de Salud, Mary Munive, quien también es la segunda vicepresidenta de la República, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa porque tenía una cita para una comparecencia, pero al final llegó nada más a pasear.

Los diputados de la Comisión de Cartago habían citado a la jerarca de Salud para hablar del polémico tema de la construcción hospital de Cartago, ya que el Gobierno asegura que el terreno no es el ideal porque está en una zona industrial, pero los diputados, basados en los estudios hechos por varias instituciones, aseguran que el terreno sí es apto, y que cambiarlo significaría un atraso de un montón de años.

Mary Munive está en contra de que el hospital de Cartago se construya en el terreno previsto Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Munive llegó a tiempo, pero varios de los diputados no, así que al final no hubo cuórum. Se requerían al menos cuatro legisladores para llevar a cabo la comparecencia, pero a la hora indicada (9:15 a. m.) solo estaban: Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio; Paulina Ramírez, de Liberación Nacional y Pilar Cisneros, que aunque no forma parte de la Comisión iba a sustituir a la legisladora oficialista Paola Nájera.

LEA MÁS: Ojo a lo que dijo la ministra de Salud sobre problema con las vacunas anticovid para niños

Los legisladores ausentes fueron Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez, de Liberación Nacional; Johana Obando, quien iba a ser sustituida por Diego Vargas y Alejandro Pacheco de Unidad Social Cristiana, quien tenía un permiso para ausentarse.

Al consultar por qué los legisladores no llegaron, se nos informó que Rosaura estaba indispuesta y tuvo que ir al médico; Óscar estaba en la Asamblea, pero atendiendo una reunión, por lo que se atrasó y Diego Vargas se encontró con muchas presas de camino y a la hora en que cerraron las puertas estaba bajando por el ascensor.

Urge un nuevo hospital en Cartago, eso todos lo tienen claro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En contra

Cuando ya se retiraba de la Asamblea, Munive habló con la prensa sobre el tema del hospital y dijo que ella tampoco está a favor de la construcción del nuevo centro médico en el terreno en el que tienen pensado hacerlo.

“Yo no defiendo lo indefendible, para mí un hospital es algo muy importante, una infraestructura de lo más costosa y de lo más imprescindible que puede tener un país para salvaguarda la salud de la población y construirlo en la zona que no es adecuada es un riesgo muy grande para la población.

LEA MÁS: A 48 horas del Día del Amor y la Amistad el MOPT se mandó con un filazo para los papás

“Es una irresponsabilidad pretender que haciendo un montón de modificaciones e irregularidades que el Ministerio de Salud documentó desde el 2011 en informes, se pretenda brindar una viabilidad a un terreno, cosa que desde el inicio no era adecuado.

Los diputados le piden a Marta Esquivel, presidenta de la CCSS y a Mary Munive, que agilicen el tema del hospital. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Los legisladores siguen sentados en la galleta de que sí se puede construir el hospital porque hay informes de Setena, el Colegio de Geólogos y hasta de la Caja Costarricense de Seguro Social que dicen que no hay ningún problema.

Los legisladores culpan al Gobierno de querer retrasar un proyecto fundamental para los cartagineses y han encarado varias veces a la presidenta de la Caja por la negativa de seguir con el esperado proyecto.