“Esto es necesario porque si una vacuna falla, se trae abajo todo el programa de inmunizaciones. Hay varias (vacunas) chinas y no todas han pasado por este proceso, de la rusa no digo que sea mala, pero hay aspectos que tiene que aclarar, por ejemplo, la segunda dosis de esta es distinta a la primera y con ella hay un riesgo de que el transportador del coronavirus pudiera no estar tan atenuado y podría replicarse en el ser humano y enfermarlo. Esto hay que aclararlo antes de ponérsela a todo mundo”, explicó.