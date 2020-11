“Este concepto de segunda ola me llama la atención. Nosotros no somos Italia, no somos Alemania, no somos España, somos un país que ha tenido ya sus dos olas y estamos viviendo en este momento una etapa importantísima de transición en la cual estamos llamados a estar siempre con estos protocolos en instituciones, comercios, restaurantes y nosotros tener una actitud responsable”, detalló.