Ministro le mandó un filazo a la Aresep: DEKRA está lista para trabajar

De momento solo la estación de Alajuelita está revisando carros. Foto: Albert Marín . (Albert Marín)

El ministro de Transportes, Luis Amador, culpa a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de que el proceso de revisión técnica vehicular aún no se haya retomado en el país.

Este miércoles el jerarca dijo que el atraso para que la empresa alemana DEKRA empiece a hacer revisiones en el país se debe a que la Aresep no se pone de acuerdo con el tema de la tarifa de reinspección.

¡Mucho ojo! Cuando pague el marchamo a algunos carros le darán “sticker” y a otros no

“La Aresep no nos dio tarifa de reinspección lo cual significa que no puede empezar el concesionario. A la Aresep se le solicitó nuevamente, de forma encarecida, que por favor facilitara la tarifa de reinspección y estamos a la espera, por ese motivo el permisionario no ha podido entrar, no porque no esté listo, él ya está listo y lo ha asegurado y ya tiene todo preparado”, expresó.

Existe gran preocupación por parte de dueños de vehículos que no han podido ponerse al día con la revisión técnica, ya que cuando paguen el marchamo no se les dará el sticker o postal que será obligatoria para circular a partir del 1 de enero del 2023, sobre eso el ministro dijo que ya tienen un plan.

Quienes no tengan la revisión técnica no recibirán el stiker cuando paguen el marchamo. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Diputado quiere rings de boxeo para reducir la violencia en centros educativos

“Estamos valorando un decreto de amnistía en el sentido de que podamos entrar con el permisionario en lo que queda del año porque ya estamos sobre el plazo de lo que habíamos hablado. El Instituto Nacional de Seguros está listo con el cobro del marchamo, no hay ningún retaso en ese sentido”.

Amador dijo que la Aresep prometió que entre hoy (miércoles) o mañana iba a dar la tarifa que hace falta y eso permitiría que DEKRA empiece a trabajar pronto.