“Al quitarse la mascarilla para comer hay que guardarla en una bolsa limpia para que no tenga contacto con otras superficies. Evitar manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, de sal, de pimienta. No compartir alimentos con las demás personas, refrescos, cada quien consume lo de cada quien, evitar hablar con gente que no sea de su burbuja social y a la hora de pagar preferentemente usar los medios electrónicos para no manipular efectivo.