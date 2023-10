¡Misión cumplida! Dolor de policía que perdió esposa sirvió para cambiar la ley

Dehivi Orozco dio una lucha que logró un cambio histórico en la ley. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dehivi Orozco)

El dolor que vivió el policía Dehivi Orozco al perder a su esposa días después de dar a luz a su tercer hija fue enorme, sin embargo, fue más fuerte el amor que sentía por su familia y por eso decidió dar una lucha que acabó en un resultado histórico.

Este jueves 5 de octubre se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que llenó un vacío en la legislación y que evitará que algún otro papá tenga que pasar por la angustia y desesperación que vivió Dehivi.

El policía asegura sentirse muy satisfecho de la lucha que dio, porque sabe que logró hacer historia.

LEA MÁS: Policía que cuida a bebita porque esposa murió se siente desprotegido por la ley

El policía lucho por estar con Nasly Dariana en sus primero meses. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dehivi Orozco)

“Que bendición que ya se aprobara la ley, ya ahora los padres que pasen por una situación como la mía no van a tener que pasar por la tragedia que yo viví, ni tendrán trabas como las que tuve que enfrentar, por lo menos se hizo algo bueno de lo malo, abrí un portillo para todos los demás papás”, aseguró Dehivi.

LEA MÁS: Diputado sobre crisis de seguridad: “No podemos seguir con el nadadito de perro”

Él también agradeció al diputado Jonathan Acuña, quien fue el que asumió la tarea de llenar el vacío en la ley.

La pesadilla que dio pie a toda esta situación comenzó el miércoles 3 de agosto del 2022, seis días después de que Ariana María Fernández, esposa de Dehivi, diera a luz.

Ese día ella estaba en la casa, en Río Frío de Sarapiquí, reponiéndose de un piquete en la vejiga que le hicieron cuando nació la pequeña Nasly Dariana, pero su salud se complicó de un momento a otro y ese mismo día falleció.

Ariana María Fernández murió seis días después de dar a luz. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dehivi Orozco)

Empezaron las trabas

Dehivi sabía que el código de trabajo especifica que toda mamá tiene derecho a una licencia de maternidad de tres meses luego de dar a luz y que si la mujer muere durante el parto o días después, el papá del niño podrá disfrutar de esa licencia para que acompañar a su hijo en los primeros meses de vida.

LEA MÁS: Diputados dan a conocer las injusticias que viven los conserjes de la Asamblea Legislativa

En medio del dolor de haber perdido a su compañera de vida, él empezó a hacer los trámites para que le dieran la licencia, pero chocó con pared cuando se dio cuenta de que, como Ariana no era una trabajadora asalariada, sino que era ama de casa, él no tenía derecho a disfrutar de esa licencia.

El oficial sintió que el mundo se le vino encima porque además que querer estar con su bebita, tenía dos hijas más que estaban sufriendo por haber perdido a la mamá y lo necesitaban mucho.

Esta es una de las últimas fotos que se tomó la familia, mientras esperaba la nueva integrante. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dehivi Orozco)

De tanto luchar en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Seguridad (MSP) a Dehivi le dieron un permiso laboral por el tiempo de la licencia, sin embargo, no fue igual porque sufrió rebajos de dinero, en cambio, si se hubiera tratado de la licencia, eso no habría ocurrido.

La Teja le ha dado seguimiento al caso de esta familia desde el principio y una de esas nota llegó a la Asamblea Legislativa y tocó el corazón del diputado Jonathan Acuña, quien se comprometió con el tema y empezó a trabajar para modificar la ley.

LEA MÁS: ¿Es permitido ver el celular mientras se está detenido en un semáforo?

Cambio a la ley

El proyecto de ley explica que en el Código de Trabajo no se especifica con claridad si la licencia puede otorgarse a un padre trabajador en el caso de que la madre fallecida no estuviese gozando de la respectiva licencia por no ser trabajadora remunerada.

Jonathan Acuña explica el cambio en el Código de trabajo

“Esta situación provoca un evidente trato injusto e inequitativo que se aleja del espíritu original que se quiso dar a la ley, que es apoyar a las personas progenitoras en casos de este tipo y en proteger ante todo el interés superior de la niñez”, comunicó el Frente Amplio en un comunicado.

LEA MÁS: Si se está preparando para llegar al Chirripó una caminata por Salitrillos de Aserrí le puede ayudar

Con la reforma propuesta la ley se leerá de la siguiente manera:

“Esta licencia especial se otorgará al padre o a la persona que se haga cargo del niño o la niña, en tanto sean personas trabajadoras, independientemente de si la madre era persona trabajadora al momento de su muerte”.

Dehivi se siente satisfecho porque la lucha dio buenos frutos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dehivi Orozco)

El diputado Acuña se mostró satisfecho con el cambio, ya que sabe que dará alivio y seguridad a las familias que pierdan a una mujer después de dar a luz.

“Esta es una injusticia que hay que arreglar y nos dimos a la tarea de estudiar dónde había que hacer la reforma para presentar un proyecto de ley y lo hicimos. Con lo que propusimos va a quedar totalmente claro que el papá va a poder gozar de una licencia equivalente a la licencia de maternidad, independientemente de si la mamá era trabajadora asalariada o no.

“Con eso vamos a proteger el derecho de ese bebé de tener a su lado a su padre durante ese periodo tan necesario y también, obviamente, el derecho de ese padre trabajador de tener el chance de no tener que ir a trabajar durante esos meses para proteger y cuidar a su hijo”, manifestó el legislador.