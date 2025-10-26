Monseñor Javier Román se recupera tras cirugía de emergencia y este es su estado de salud

La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un nuevo comunicado la noche de este sábado 25 de octubre, en el que informó que la operación de emergencia a la que fue sometido Monseñor Javier Román Arias fue exitosa.

El obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal había sufrido un infarto horas antes, lo que obligó a los médicos a intervenirlo de urgencia.

“La operación se realizó de modo exitoso y en este momento Monseñor se recupera en sala de Cuidados Intensivos”, detalló el comunicado oficial.

Las autoridades eclesiásticas pidieron a los fieles continuar unidos en oración por su pronta y completa recuperación, mientras se espera su evolución en las próximas horas.

Monseñor Javier Román Arias se recupera en Cuidados Intensivos tras una cirugía exitosa. (Cortesía Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles/Cortesía Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles)

Rosario por la salud de Monseñor Román

La Conferencia Episcopal también informó que esta noche se realizará el rezo del Santo Rosario por la salud del obispo, a partir de las 9:00 p. m.

LEA MÁS: ¿Podrás entrar al TEC en 2026? Estas son las notas más altas y las carreras más peleadas

Los fieles podrán unirse de forma virtual a través de Google Meets, mediante el enlace:👉 https://meet.google.com/soe-msps-rtk

También podrán ingresar directamente en la aplicación utilizando el código: soe-msps-rtk.

“Pedimos al Pueblo de Dios seguir unido en oración por su pronta y completa recuperación. De ser necesario se compartirá cualquier nueva información”, concluye el comunicado