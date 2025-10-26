Obispo de Limón, Monseñor Javier Román, sufrió un infarto y es operado de emergencia

La tarde de este sábado, el obispo de Limón, monseñor Javier Román Arias, sufrió un infarto luego de participar en varias actividades durante la mañana.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el obispo se sintió mal y fue trasladado de inmediato al hospital. Una vez en el centro médico, sufrió el infarto y recibió atención urgente, siendo posteriormente estabilizado por los médicos.

Actualmente, el religioso se encuentra siendo sometido a una intervención quirúrgica, informaron las autoridades eclesiásticas.

La Iglesia pide oraciones por su recuperación

En el comunicado, piden al pueblo católico unirse en oración por la salud del obispo y por el equipo médico que lo atiende.

“Pedimos al pueblo de Dios unirse en oración por monseñor y los médicos que lo tratan en este momento. Cuando se tengan más noticias se comunicarán oportunamente.”

El mensaje fue difundido la noche de este sábado y ya generó muestras de apoyo y solidaridad en redes sociales por parte de fieles y comunidades religiosas de todo el país.