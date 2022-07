Montacarguista: “Me interesó demostrar que no es un trabajo solo para hombres” (video)

Jeraldine Bracho es una venezolana de 35 años y madre de dos hijos acostumbrada a grandes retos, por eso cuando vio el chance de capacitarse para ser montacarguista no lo pensó dos veces.

Ella vive en Costa Rica desde hace tres años, cuando se vino con ellos y posteriormente se les unió su esposo.

Diez fueron las mujeres becadas para capacitarse como montacarguistas. (Cortesía)

Se vino de su país cuando los apagones eran pan de cada día en el país suramericano y como tenía familia en Tiquicia decidió aceptar el ofrecimiento de su primo de venir a trabajar en la panadería de su propiedad, para darle un mejor futuro a sus hijos de 14 y 8 años.

Siempre ha sido una pulseadora, pero hasta ahora con esta posibilidad que se le presentó gracias a Matra y su programa Motor de oportunidades, podrá contar con un trabajito fijo.

“Vi el curso como un reto y me llamó la atención porque una como mujer ve algunos oficios como exclusivos de los hombres, pero al ver que estaba dirigido a mujeres me interesó muchísimo y me dije, esto sirve para dar un paso más y darse cuenta uno mismo que puede lograr muchas cosas. Que no es solo para hombres sino que nosotras podemos demostrar muchas cosas más”, compartió Bracho.

Ella es una de las diez mujeres becadas en el programa de la empresa Matra en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitarse durante los próximos cuatro meses (hasta el 15 de diciembre) para trabajar como montacarguista en la empresa DHL.

“El curso lo vi por medio de las redes sociales de Fundación Mujer y me llamó la atención. Mandé el mensaje, me contactaron para hacerme la primera entrevista por parte de Matra y luego como a los dos meses me contactaron de DHL para hacerme la segunda entrevista”, comentó Bracho.

Era para ella

Incluso recordó de manera curiosa que ella había sido seleccionada, pero le preguntaron si tenía permiso de trabajo y ella fue honesta y les respondió que se le acaba de vencer y no la volvieron a llamar.

Jeraldine Bracho no se dio por vencida y pulseó la beca. (Cortesía)

“Cuando las cosas están para uno, no hay que desmayar. Como estaba muy interesada en el curso, les mandé un correo preguntando y me dijeron que como tenía el permiso laboral vencido, no me podían contratar, pero logré conseguir la cita en migración para renovar el permiso y les avisé que ya tenía cita para renovarlo y me aceptaron.

“A mis compañeras les habían hecho las pruebas médicas desde hace un mes y yo las hice el lunes y comenzamos el martes la capacitación”, compartió la suramericana.

Esto le permitirá tener un trabajo fijo y mayor estabilidad para su familia.

El programa de Mujeres Montacarguistas de DHL, nació durante 2021 y está enfocado en ofrecer a las mujeres herramientas de participación y conocimiento técnico para que puedan incorporarse al sector logístico.

“Para Matra continuar impulsando a las personas a salir adelante es de nuestros pilares más importantes, así ayudamos a la reactivación económica de Costa Rica, comentó Alonso Bogantes, gerente general de Matra.