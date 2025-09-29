MOPT ampliará horarios para pruebas prácticas de manejo en octubre, vea los espacios disponibles

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que ampliará los horarios de las pruebas prácticas de manejo durante octubre.

Las personas interesadas en hacer esta prueba para obtener la licencia tienen que ingresar al sistema y sacar la cita lo antes posible.

Aproveche el ampliación del horario de las pruebas de manejo y saque la licencia. (Alonso Tenorio)

El MOPT detalló que son cerca de 10.959 los cupos que hay disponibles en el sistema y distribuidos en las 13 sedes con que cuenta Educación Vial en todo el país.

“Hemos logrado habilitar pruebas prácticas de manejo del 06 al 31 de octubre en horario ampliado, por lo que se aplicará este tipo de examen en todas las sedes de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., lo que representa tres horas más de atención por día”, informó Sindy Coto, Directora de Educación Vial.

La funcionaria enfatizó en la importancia de que las personas que requieren su licencia aprovechen la oportunidad de aplicar la prueba durante el mes de octubre, sobre todo quienes por cuestiones laborales o de estudio no pueden asistir en el horario habitual.

La medida aplicará para octubre. (Alonso Tenorio)

Las personas interesadas en matricular deben contar con las credenciales de ingreso al sistema (usuario y contraseña), el pago de la prueba (¢5.000 en las entidades financieras autorizadas) e ingresar al sitio web https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaPractica para apartar el espacio. Recuerde que el trámite es personal y que agendar la cita no tiene ningún costo adicional.

La entidad le recuerda a los ciudadanos que nunca se atiende fuera de las oficinas ni se solicitan pagos de dinero a números o cuentas particulares para obtener los servicios de licencias, ¡no caiga en las trampas de los vivazos que buscan estafarlo con la licencia!