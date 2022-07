¡Mucho ojo! El hígado graso podría llegar a causar cirrosis y hasta cáncer

La inflamación del hígado puede causar dolor abdominal. Foto: Archivo.

En Costa Rica el hígado graso es la causa más frecuente de enfermedad hepática terminal.

Veinte de cada 100 mujeres mayores de 18 años y 30 de cada 100 hombres, padecen de algún grado de hígado graso, de los cuales un 40 de cada 100 de los casos van a terminar en cirrosis.

Las investigaciones sugieren que ciertas enfermedades, los genes, la dieta y el aparato digestivo podrían hacer a la persona más propensa a desarrollar la enfermedad del hígado graso.

“El hígado es un órgano que normalmente contiene algunas cantidades bajas de grasa. Sin embargo, cuando esta sustancia se acumula, se genera una enfermedad a la que se le denomina esteatosis hepática o más conocida como hígado graso.

“Esta acumulación de grasa causa una inflamación que puede dañarlo y crear cicatrices. En casos graves, esta cicatrización puede derivar en la insuficiencia hepática”, explicó el Dr. Wagner Ramírez, gastroenterólogo y especialista en enfermedades hepáticas del Centro Médico Equilibrium.

Ramírez explicó que este padecimiento está muy ralacionado con la obesidad, el colesterol alto, la diabetes tipo 2 y otros trastornos que se caracterizan por la resistencia a la insulina.

Sin embargo, lo complejo de esta situación es que muchas personas que tienen esta enfermedad no experimentan síntomas, ni siquiera cuando avanza, por lo que con frecuencia esta enfermedad no se diagnostica a tiempo causa una afección hepática más grave conocida como esteatohepatitis no alcohólica.

La obesidad es una. de las principales causas del hígado graso. Foto Shutterstock (Shutterstock)

El desarrollo de este padecimiento aumenta significativamente el riesgo de cirrosis (cicatrización severa que perjudica la función hepática) y cáncer de hígado, así como el riesgo de desarrollar otras afecciones, incluyendo enfermedad cardíaca, diabetes y problemas renales.

Las enfermedades del hígado en Costa Rica están aumentando de forma muy considerable, debido principalmente a factores que ocasionan un daño degenerativo a este órgano.

Según el especialista, el hígado graso es una enfermedad metabólica cuyas principales causas son la obesidad, la hipertensión y la diabetes.

El Dr. Ramírez recomienda reducir gradualmente el peso corporal por medio de una dieta balanceada y saludable, además de realizar ejercicio de manera regular.

Asimismo, es fundamental consultar con el especialista ante posibles síntomas como hinchazón abdominal, color amarillento en la piel y los ojos y palmas rojas.