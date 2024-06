Muere joven que tres centros médicos de la Caja devolvieron para la casa porque “no tenía nada”

La joven de 19 años que luchaba por su vida en el hospital México, confirmada como un caso por el gusano barrenador, falleció aproximadamente a la 1:45 de la madrugada de este miércoles 19 de junio, según nos confirmó la propia familia.

Vanessa Rojas Murillo, la hermana, con profundo dolor se comunicó con nosotros para darnos la amarga noticia de la muerte y nos explicó que, a las 7:30 de la mañana de este miércoles la familia sigue esperando que les entreguen el cuerpo.

Fallece joven de 19 años confirmada con el gusano barrenador y que la familia denuncia fue mal atendida en tres instituciones de la Caja. (Cortesía)

El caso de la joven guanacasteca se los contamos este 18 de junio, cuando hablamos con la familia y nos denunció que la muchacha, quien tenía parálisis cerebral tras un accidente a los 4 años, habría sido mal atendida en tres centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja): el CAIS de Cañas, el Hospital de Liberia y el propio Hospital México.

De acuerdo a lo que les explicamos, la joven fue llevada por la familia de emergencia al CAIS de Cañas porque le encontraron en la boca larvas del gusano barrenador, pero se las devolvieron a la casa diciéndoles que “no tenía nada”, lo mismo pasó en el Hospital de Liberia y la primera vez que fueron al México, a pesar de que incluso llevaron larvas del gusano barrenador en un frasco como muestra.

LEA MÁS: A joven la devolvieron para la casa porque “no tiene nada” y familia denuncia que ahora “se está muriendo”

“Hablé con el jefe de guardia del Hospital México y me dijo que no me preocupara, que ahorita al rato le sacaban las cosas y ahí fue donde exploté, no soporté más, comencé a pegar gritos, a exigir atención para mi hermana y solo así llegó el oxígeno, medicamento para el dolor”, denunció la hermana.

Desde este martes, a la familia la llamaron del México para que estuvieran muy alerta. “No explicaron nada, solo que estaba grave, o sea, ella puede morir en cualquier momento. Tres centros médicos de la Caja dijeron que no era nada y ahora mi hermana se está muriendo”, advirtió Vanessa en la nota del 18 de junio, menos de 24 horas después su hermana falleció.

La Teja consultó desde el propio por este caso en la Caja; sin embargo, este miércoles seguimos sin recibir una respuesta.