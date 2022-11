Mujer con cáncer se aferra a la vida y a una rifa para darle de comer a su familia

Matilde Zapata es una valiente mujer, a la que el mundo se le puso cuesta arriba hace poco más de un año.

Durante la pandemia, a inicios del 2021, se enfermó de covid-19 y pese a que fue superando la enfermedad y las secuelas, nunca llegó a sentirse del todo bien, por lo que buscó ayuda médica.

Ella vive en Palmar Norte de Osa y sacó cita en el hospital Tomás Casas para que los médicos la revisaran. Los especialistas le hicieron varios exámenes y descubrieron que tenía una obstrucción en el abdomen, por lo que la revisaron más fondo y el 26 de mayo del año pasado se dieron cuenta de que tenía un tumor maligno en la cabeza del páncreas.

Matilde Zapata lucha por vivir un día a la vez. Foto: Cortesía. (Cortesía de Matilde Zapata)

“En un principio me dijeron que me iban a poner tres meses de quimioterapia y luego me iban a operar para quitarme el tumor, pero en los análisis que me hicieron para planear la cirugía se dieron cuenta de que el tumor toca una arteria que va al hígado, así que no me pueden operar.

“Los doctores me explicaron que lo único que podían hacer por mí era ponerme quimioterapia por el resto de mi vida para tratar de controlar el cáncer”, explicó.

Antes de enfermarse, Matilde y su hija se dedicaban a limpiar casas, así reunían el dinero para comprar la comida y salir con los gastos, pero ahora ninguna puede trabajar, por lo que la situación económica está muy complicada.

Niños pasaron de dibujar postales mundialistas a pegar las reales, gracias a buenos samaritanos

“Tengo que viajar cada quince días a San José, al hospital San Juan de Dios para que me pongan la quimioterapia, el tratamiento dura seis horas, me llevan y me traen en ambulancia. Tengo que llevar plata para comprar comida pero a veces no tengo, así que me toca aguantar hambre hasta volver a la casa.

“Mi hija mayor (20 años) es la que me ayuda porque yo tengo un drenaje en el hígado y debido a la quimioterapia hay días, como hoy, en los que paso en cama porque el cansancio es demasiado, además, me dan muchas náuseas y diarrea. Ella ya no puede trabajar porque tiene que estar pendiente de mi”, narró.

Antes de la enfermedad Matilde trabajaba limpiando casas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Matilde Zapata)

Necesitan ayuda

La paciente también tiene un hijo de 17 años y él en este momento tampoco tiene trabajo.

Matilde dice que se le parte el corazón cada vez que ve que en su casa no hay comida porque piensa en sus hijos y no quiere que pasen hambre, así que se le ocurrió hacer una rifa para ayudarse.

“Cada número cuesta mil colones y el premio es de 100 mil colones, con esta rifa gano yo porque saco una platica y también gana la persona que se lleve la plata. Ya he vendido como 40 números; la rifa se va a hacer el 18 de diciembre.

“Quiero luchar por mis hijos, ellos son mi motor, quiero vivir la mayor cantidad de tiempo para estar con ellos. Le pido a Dios fortaleza para vivir un día a la vez”.

¡Que las tormentas no le quemen sus electrodomésticos!

Matilde dice que la quimioterapia la debilita mucho y hace que se le bajen las plaquetas, por eso a veces tienen que dejarla descansar un poco más y le corren el tratamiento una semana, para que se fortalezca un poquito.

Como parte de los medicamentos, cada vez que va al San Juan de Dios le ponen una bolsa de tratamiento que recibe de forma intravenosa y se la quitan 46 horas después en el hospital Tomás Casas, eso también la da una fuerte reacción en su salud.

Pese a todo eso la valiente sigue aferrada a la vida y le pide a Dios fortaleza para seguir cerca de sus muchachos.

Si usted quiere comprarle un número a Matilde, puede contactarla al celular 6418-2700. para pagarle el número o para darle alguna ayuda económica puede mandarle un SINPE móvil al celular 6267-6573.