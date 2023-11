Mujer de 40 años vive una tortura porque no respira por la nariz

Mileny Rojas espera desde hace 3 años que la operen, por un problema en el tabique nasal. Cortesía.

Lo que para muchas personas es algo cotidiano para una vecina de Esquipulas de Palmares se convierte en todo un dolor de cabeza y al día de hoy está esperando una cirugía que podría mejorar su calidad de vida.

Mileny Rojas heredó de su papá una rinitis crónica, que se desarrolló en la pubertad y para ella, cosas tan básicas como dormir, caminar y hasta comer se le vuelva en una pesadilla.

Esta mujer de 40 años recurrió a la Caja hace unos años para que le ayudaran a solucionar su problema de salud. En el 2020 le dijeron que iba a ser operada para corregirle el tabique nasal, pero con la llegada de la pandemia se ha aplazado su cirugía y al día de hoy sigue esperando una respuesta.

LEA MÁS: ¡Ármese de paciencia! Inician las obras para colocar puente permanente en San Francisco de Dos Ríos

Esta madre de dos hijas ya está referida en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón y reconoce que su padecimiento no es de gravedad, pero pide que se le haga su cirugía para llevar una vida normal.

“Constantemente reviso el EDUS (expediente digital) y aparece que estoy en la posición 27 en la lista de espera. Antes me decían que el promerio de cirugías que se hacen por día es de una persona, pero creo que en este momento no están operando a nadie.

“Gracias a Dios no es nada que atente contra la vida, no es algo crónico, pero el no respirar adecuadamente afecta mi calidad de vida, no tengo sentido del olfato, me dan crisis de asma y otras cosas”, comentó.

Mileny vive con sus papás, don Carlos y doña Alicia y con sus hijas Emma, de 9 años y Zamirah de 5. Esta mamá contó que a su hija menor la ve con algunos síntomas similares a los que ella desarrolló cuando comenzó a padecer rinitis. Ronca, pero no se medica de momento.

Rojas trabaja en una distribuidora de pasamería y es madre de dos hijas. Cortesía.

Una tortura

Mileny trabaja en una distribuidora para pasamanerías y es oficinista. Colabora en facturación e inventarios.

Esta alajuelense contó cómo iniciaron sus problemas de salud.

“Toda la vida he padecido esto, pero se me desarrolló después de la pubertad, la rinitis es una enfermedad que padecemos todos en la familia y padecerlo en la adultez es más complicado, porque padezco crisis asmáticas y otras molestias, siempre paso con la nariz trancada.

“A diario me tomo tres pastillas: clorfenamina, beclometasona y el salbutamol, que lo uso cuando me dan crisis de asma. Si la congestión me produce dolor de cabeza tomo acetaminofén”, comentó.

LEA MÁS: ¡Para llorar! Colegiales triplicaron el uso de vapeadores

Rojas destacó que los olores, el polvo, el cambio de temperatura le provocan la rinitis. Si está en su trabajo y debe ir a la bodega, estornuda con frecuencia, ya aprendió a vivir con esto.

Para ella, cosas tan esenciales como dormir se le convierten en una pesadilla.

“Como respiro por la boca me despierto a cada rato, me cuesta conciliar el sueño, porque tengo problemas de respiración y no duermo como debería.

“Me gusta hacer deporte, pero al tener la nariz torcida, por decirlo así, me imposibilita hacer deporte. La cantidad de aire que me entra por la nariz es limitada y me gusta irme en bicicleta al trabajo, pero cuando lo hago llego ahogada, tengo que aplicarme la bomba, porque no sé lo que es respirar por la nariz”, dijo.

Rojas espera que la operen en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón. John Durán. (JOHN DURAN)

La llamada

Cansada de su situación, Mileny acudió a la Clínica de Palmares para pedir una referencia y que le ayudaran con su mal. Al tiempo logró conseguir una cita en el hospi de San Ramón.

“Me atiendieron en el hospital el 30 de enero del 2020, los doctores vieron que necesitaba la cirugía y me programaron la operación para junio del mismo año. Me sorprendí porque me la dieron rápido, en menos de 3 meses.

“Estaba muy contenta, pero se vino la pandemia y se congelaron las cirugías. Desde entonces voy al hospital y no me dicen nada, yo me vengo molesta porque no me daban una respuesta. La encargada de las listas de espera solo atendía martes y jueves, pero nunca la encontraba”, afirmó.

LEA MÁS: En Curridabat encontramos el paraíso de la carne mechada, ¡para que se chupe los dedos!

Esta palmareña valoró acudir a la Sala IV, pero sabe que su situación es igual a la de muchas personas.

“No me he tomado la molestia de poner un recurso de amparo, porque veo la noticias y sé que no soy la única que está esperando. Muchas personas están en mi situación”, añadió.

La Teja le consultó al departamento de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social por el caso de Mileny, pero al cierre de la nota informaron lo siguiente: “vamos a remitir al ente competente y le estaremos informando”.