En Curridabat encontramos el paraíso de la carne mechada, ¡para que se chupe los dedos!

En Curridabat se encuentra Mechadas, el paraíso de la carne mechada. John Durán. (JOHN DURAN)

Si usted es amante de la carne mechada, en Curridabat encontrará el paraíso. Allí, en un negocio en el barrio José María Zeledón, le ofrecerán la carne más jugosita, con buen sabor y lista para probarla con los más ricos acompañamientos.

Se trata de Mechadas, un negocio que Daniel Palma y su familia abrió hace tres años, para compartir con el mundo la receta que preparaba doña Flora, la abuelita de la casa y que hoy está a cargo de doña Elena, la matriarca de la familia, para ofrecer un producto único y que lo dejará con ganas de probarlo más de una vez.

Los patacones y los platos mixtos son otra de la especialidad. John Durán. (JOHN DURAN)

Algunos pensarían que la carne mechada es la extra o un plus a la hora de pedir algún platillo, pero al probarla se darán cuenta que no, que en realidad es la protagonista, reina y señora de los alimentos. La puede encontrar en patacones, perros calientes, empanadas, papas y sándwiches.

“Nuestro producto estrella es la carne mechada, quisimos abrir un negocio pensando en devolverle a los ticos el sabor auténtico de las soditas, que sentimos que se ha perdido con el nacimiento de los restaurantes de comida rápida, en donde todo muchas veces lo hacen con productos congelados.

“Mi abuelita tuvo una sodita, tenía una mano mágica y de ahí el buen sabor de la carne y le enseñó la receta a mi mamá, para que hiciera la mejor. Le ofrecemos la mejor carne“, relató Daniel.

La familia Palma se encarga de darle vida a Mechadas. John Durán. (JOHN DURAN)

Propias plataformas. En este negocio, la comida es para llevar y cuentan con su propio sitio web (www.mechadas.com), en donde pueden hacer sus pedidos. Además, pueden escribir al WhatsApp 8961-0879.

Nueva oportunidad

Daniel recordó que la llegada de la pandemia los hizo pensar en una forma de buscar la platita y que así toda la familia saliera adelante, porque algunos parientes estuvieron desempleados.

“Con la llegada de la pandemia, mis hermanos se quedaron sin trabajo y aprovechamos la experiencia de todos los miembros de la familia para abrir el negocio.

“Mis hermanos Fiorella y Luis ya habían trabajado en restaurantes. Fiorella se encarga de servir y lo hace de forma ágil y rápida, mientras que Luis le ayuda a alistar los pedidos. Mi esposa Stephanie se encarga del área de contabilidad y administración, mi mamá es quien lidera la cocina y yo me encargo de la parte de mercadeo y redes sociales. Vimos que era el momento ideal para abrir un negocio y hasta el día de hoy nos ha ido sumamente bien”, relató.

En el menú encontrarán quesadillas, tacos ticos, papas. Además, entre sus especialidades, está la hamburguesa que no lleva torta de res sino que se acompaña de carne mechada, el famoso taco cuya “tortilla” es de queso y los wraps. Cada producto se acompaña con las salsas de la casa, que lo llevarán a otro mundo.

La hamburguesa es uno de los productos más buscados. John Durán (JOHN DURAN)

“La hamburguesa fue uno de los primeros productos y quisimos romperla quitándole la torta, en su lugar lleva la carnita, cebolla caramelizada, queso amarillo, tocineta y las salsas de la casa, que le abrirán los sentidos.

“A todo le ponemos carne mechada y en esto el cliente ha jugado un papel fundamental. Hace poco lanzamos las yuquitas con carne mechada, porque era uno de los pedidos de nuestros clientes”, añadió.

En Mechadas le resuelven una duda existencial a la hora hacer su primer pedido ya que le ofrecen el plato Mix, que tiene papas fritas, nachos y patacones, por supuesto con la carne mechada. Así puede probar las tres cosas y luego ver qué prefiere.

Doña Elena heredó la receta de su mamá, doña Flora, y es quien prepara la carnita. John Durán. (JOHN DURAN)

Propia sazón

Doña Elena, quien se encarga de preparar la carnita, reveló que, como buena cocinera, no deja que nadie se le meta cuando prepara la carnita y reconoció que, a la fecha, ninguno de sus hijos le llega a la sazón que le enseñó su mamá.

“Preparar la carne es todo un reto y de momento me gusta hacerla a mí sola, porque le he enseñado a mis hijos, pero aún no logran llegarle al sabor, entonces mientras pueda, prefiero seguirla preparando yo, para que quede como a la gente le gusta. Tengo un secreto”, dijo emocionada esta señora.

Doña Elena se encarga de velar que los productos le lleguen al cliente tal cual y los vieron en redes sociales.

“A veces la gente se sorprende porque la comida le llega igual a como la vio en la foto y ese es nuestro compromiso, darle lo mejor y a buenos precios. Queremos que la gente se deleite probando la mejor carne y procuramos que todo sea fresco”, añadió.

Mechadas abre de miércoles a lunes, los martes tienen cerrado. Pueden pagar por transferencia, SINPE móvil o efectivo si llegan al lugar.