Un lugar en medio de la ciudad lo invita a devolverse a la Costa Rica de antaño

La Tertulia por Prana abrió sus puertas hace dos años, para darle a sus clientes una experiencia acogedora y relajante, en medio de la ciudad. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Hay un lugar, en medio de la ciudad, que lo hace devolverse a la Costa Rica de antaño. Un espacio rodeado de plantas, animalitos, áreas verdes y deliciosa comida le esperan en San Pablo de Heredia, para que la pase bien en familia.

Se trata de La tertulia por Prana, que abrió sus puertas en el 2021, en medio de la pandemia del covid-19, para ofrecerle a sus clientes un espacio único y acogedor.

Todos los días, decenas de personas visitan este sitio, buscando deleitar su paladar con comida típica y disfrutar viendo las cabras, chanchos, conejos y gallinas que forman parte de La tertulia. Además, este complejo es “Pet Friendly”, por lo que las mascotas son más que bienvenidas.

En el negocio está la Huerta Olivita, en donde se siembra romero, cebolla, apio y hierba buena. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Nuevo negocio. El sábado anterior abrieron La Tomasa, un puestico dentro de La Tertulia, en donde la gente podrá deleitarse con comidas rápidas como hamburguesas, perros calientes, sándwiches y choripanes, entre otros.

Dentro de La Tertulia podrá encontrar cabras, chanchos, gallinas y conejos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Un oasis

Gerardo Azofeifa, uno de los dueños, contó que en medio de la pandemia él, su esposa, Milena Ruiz y su socio, Noel Padilla se aventuraron a abrir el negocio.

“Siempre he pensado que cuando hay un problema, hay una oportunidad y nosotros lo vimos así. Era un momento difícil para el país, pero logramos tener éxito porque el restaurante es abierto, no hay ventanas, es ventilado y el público lo aceptó.

“Respetamos las normas sanitarias en todo momento y desde que abrimos es ver los sábados y domingos a la gente haciendo fila y mientras ingresan, las personas esperan en el área verde. Para muchos la pandemia fue un momento muy difícil, pero para nostoros una oportunidad que supimos aprovechar”, comentó.

El Mercadito vende productos de pulseadores nacionales, como bisutería, bolsos, cajetas, miel, entre otros. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El objetivo de La Tertulia es lograr que la gente se sienta en un lugar acogedor. Además de la zona verde y los animales, tiene área de juegos para los más pequeños de la casa, también hay espacios en donde los clientes pueden sentarse y esperar conversando..

Cuentan con la huerta Olivita, en donde siembran cebolla morada, tomillo, romero, rábano, lechuga y hace un año abrieron El Mercadito, en donde los pulseadores locales pueden vender sus productos.

Un buen casado promete recargarlo de energías para continuar con su día. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Origel del nombre. La familia de la esposa de Gerardo tienen dos restaurantes llamados Prana, que se ubican en Heredia. Prana es una palabra de la religión hindú que significa “aliento” y representa la energía que da la vida. Gerardo tenía la espinita de abrir un negocio con su esposa y decidieron ponerle La Tertulia, que salió entre todas las ideas del nombre y juntarlo con Prana, aprovechando el éxito de estos locales heredianos.

En El Mercadito encontrarán pulseras, bolsos, jabones, juguetes hechos en madera, muñecas, libros y además cajetas, yuquitas, plátanos, miel de abeja, mayonesa y helados.

Los clientes podrán encontrar mesas con juegos tradicionales, como el tablero. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando descubrimos el local, nos enamoró porque asemejaba esa Costa Rica de antes. El lugar estaba en deshuso y nos encargamos de darle cariño, mi esposa y mi suegra son muy buenas con el tema de las plantas y a la gente le gusta mucho.

“A veces, uno conoce gente que se va a lugares alejados de la ciudad buscando escapar del estrés de la capital y nos hemos dado cuenta de que muchos clientes nos visitan porque quieren convivir en un lugar más relajado, tranquilo”, destacó.

Al llegar a la Tertulia se devolverá a la Costa Rica de antaño. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¿Y la comida?

La especialidad de La Tertulia por Prana es la comida típica. Los clientes se encontrarán con sopas, desayunos, especialidades en carne, pollo, cerdo, bocas, mariscos y una sección de bebidas frías.

“Ningún negocio es exitoso si la comida no es buena, entonces creo que ofrecemos muy buena comida a un buen precio.

“Los platos surtidos son muy buscados, para cuatro o más personas. Nos piden mucho la olla de carne, los casados, tenemos chorreadas con natilla, tortillas con queso, el chifrijo y sobre los desayunos, el gallo pinto es lo que más buscan acá”, comentó.

Su paladar quedará más que satisfecho con una suculenta olla de carne. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Tertulia por Prana abre de lunes a jueves, de 8 a.m. a 9 p.m., los viernes y sábados, de 8 a.m. a 10 de la noche y los domingos de 8 a.m. a 8 p.m.

Si quiere darse la vuelta los fines de semana, se le recomienda que reserve a más tardar miércoles, escribiendo al 8500-0001 o llamando al 4705-0826.

Pero ¿por qué deben visitar La Tertulia?

“Por la comida, que es muy buena y tiene un excelente sabor. Cada uno debe comprobarlo, tenemos cocineros con una mano muy buena, que se ha consolidado para ofrecer buenos platos, en diferentes especialidades.

“Ofrecemos una buena relación entre cantidad y precio, no se puede considerar caro, una familia de cuatro personas puede pagar un precio justo por lo que está comiendo y por la experiencia, es un lugar acogedor, que invita a la familia y en especial a los adultos mayores les encanta venir con sus seres queridos o con amigos, porque se sienten muy acompañados, seguro recuerdan sus tiempos de infancia y juventud”, afirmó.