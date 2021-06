“Asisto a un centro de cuidado de bebé (Fundación DEHVI) porque tengo gemelos de cuatro años y medio y me los cuidan y allí me di cuenta del proyecto. Necesitaba más ingresos y además, sentirme realizada y ha sido una experiencia hermosa, he aprendido mucho. Me gusta hacer trabajo manual y aquí todas nos tratamos como una familia”, dijo Román.