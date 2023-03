Mujeres pueden formarse de forma gratuita para trabajar en tecnología

Aunque las mujeres han roto muchas barreras con respecto al tema de la igualdad en los últimos años, aún existen sectores como la programación, donde las mujeres fueron pioneras, en los que se siguen observando grandes brechas de género.

De hecho, según la UNESCO, sólo el 3 % de las estudiantes universitarias del mundo escogen realizar estudios en el ámbito de tecnología.

Debido a este panorama, Oracle abrió una nueva ola de inscripciones para Oracle Next Education (ONE), un programa de inclusión social y formación completamente gratuito para mayores de 18 años que no se encuentren actualmente trabajando o estudiando. En esta oportunidad la empresa hace una invitación a las mujeres para que se integren al mundo digital, que es cada vez más demandado.

Los cursos que imparten son: Lógica de programación, Front-end, que profundiza en HTML, CSS y JavaScript para construir experiencias fantásticas en la Web; Java, uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo y que se utiliza para crear aplicaciones para computadoras, smartphones, tablets e incluso videojuegos y emprendimiento.

Raelly Muñoz, del programa Oracle ONE, asegura que “programas como ONE son un reflejo de nuestro compromiso con reducir brechas digitales y promover la participación femenina en la industria de la tecnología porque sabemos que permite mejorar sus entornos, optimizar la productividad de las empresas en las que trabajan y brindar una nueva y necesaria perspectiva para la innovación y el avance del sector”.

Hasta el momento de los participantes de ONE el 19 % han sido mujeres. Por esta razón, Oracle pretende ser un puente y conectar a más mujeres a este mundo, incentivando su participación, reduciendo las barreras de acceso e incrementando sus oportunidades en el sector.

“Estamos comprometidos con impulsar a que más mujeres se capaciten en estas carreras. Una mujer en tecnología dispara un efecto multiplicador que beneficia su crecimiento profesional, permitiéndole incrementar considerablemente su salario, mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impactar positivamente en nuestra economía”, Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica.

Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de marzo de 2023. Para aplicar, el participante debe acceder al sitio web del programa, verificar los requisitos previos y completar el formulario en línea en la página web de Oracle (www.oracle.com) en la que deben buscar la opción de Oracle Next Education.