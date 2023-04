Muni de San José pagó más de 15 millones en liquidación a trabajador despedido por título falso

El informe realizado por el área de auditoría interna de la Municipalidad de San José por los casos de los trabajadores que fueron despedidos tras haber conseguido el brete en la muni con títulos falsos, reveló que pese a conocerse esta información la institución pagó una millonaria cesantía.

16/12/2018 Edificio de la Munucipalidad de San José sobre avenida 10. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Hay un caso comprobado por el área de auditoría interna en el que señalan que la alcaldía pagó más de 15 millones de colones de cesantía a un funcionario que fue despedido por haber presentado un título falso.

“Fue notificado el traslado de cargo, liquidación laboral, pago, vacaciones aguinaldo y cesantía, el oficio de la alcaldía indicó el pago de prestaciones y pago de cesantía al menos 15.283.753 colones”, refirió el informe.

El informe explica en otro caso fue notificada la persona de los cargos; sin embargo, el funcionario presentó su renuncia y la alcaldía respondió “sin responsabilidad patronal” a lo que se refería que no tendría derecho a cesantía, la cual actualmente se encuentra en cobro, son 5.462.903 de colones.

Estos pagos se hicieron a pesar de que en la Muni nos confirmaron que los despidieron sin derecho a nada.

“Para las 20 personas que descubrimos con títulos falsos, que ya trabajaban en la municipalidad, viene un proceso disciplinario a nivel administrativo que se abre, todos terminaron en despido sin responsabilidad patronal. Hemos decidido no contratar hasta no tener la verificación del título”, comentó Allan Vázquez, encargado de Recursos Humanos del gobierno local.

Consultamos nuevamente al área de Recursos Humanos de la muni y al cierre de esta edición no nos habían contestado.

El informe completo, que fue facilitado a nuestra redacción, también aclara que fueron 27 funcionarios confirmados que estaban laborando en la municipalidad con títulos de bachiller y certificados falsos, además de varios expedientes que no se pudieron confirmar, desglosados de la siguiente forma: 24 títulos de Bachillerato en Educación Media falsos y 3 certificaciones falsas.

Más de mil títulos investigados

De igual manera la auditoría también señala que al menos 1074 títulos de bachiller de funcionarios fueron investigados y que dentro de este proceso de investigación encontraron varias irregularidades.

LEA MÁS: Vendieron respuestas de exámenes de bachillerato por madurez en redes sociales

“Se verificó que la Sección de Atracción y Selección de Talento Humano ha realizado la verificación de títulos de Bachillerato en Educación Media a 1074 funcionarios. No obstante, se comprobó que faltaban varios funcionarios municipales activos debido a que no se contaba con la copia del título de Bachiller en Educación Media en el expediente administrativo y además que estos funcionarios no se reflejan en la base de datos que fue suministrada por dicha sección”, explica el informe.

Auditoría sobre despidos de trabajadores de la municipalidad de San José (Wilmer Madrigal Amador )

Los documentos de la auditoría manifiestan que se determinó que, al menos, tres títulos no tenían copias legibles, tres títulos más están pendientes de respuesta por parte de la Regional, 19 títulos son falsos, un título de Técnico Medio fue remitido por medio de oficio para ser verificado y una certificación de notas de un asistente de la Dirección del Colegio de Hatillo resultó falso.

Títulos Universitarios

En el caso de las licenciaturas la auditoría determinó que la Sección Atracción y Selección de Talento Humano no ha realizado la verificación de la autenticidad de los títulos de grado universitario del personal municipal que tienen puestos profesionales; no obstante, se informó que están haciendo una revisión de los títulos universitarios de los funcionarios que perciben carrera profesional y de acuerdo a lo indicado por funcionaria de dicha sección, llevan un avance de un 44.70 % en la revisión de expedientes.