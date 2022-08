Museo del lápiz en Pérez Zeledón escribe su historia y ya tiene más de 10 mil piezas

Un regalo de su abuelita para que pusiera a volar su imaginación terminó convirtiéndose, primero en una colección y ahora en en el Museo del lápiz con más de 10 mil piezas.

En Valencia de Páramo de Pérez Zeledón se ubica el Museo del lápiz, el cual es propiedad de don José Luis González Barrantes, quien tiene 48 años y comenzó a coleccionarlos hace 40 años, cuando su abuelita le regaló un lápiz que a él le dio lástima usar en la escuela porque era precioso.

El Museo del lápiz solo tiene 2 años, pero ya hay proyecto para hacerlo más grande ya que la colección aumenta día con día. (Cortesía)

Cuenta don José Luis que en 1983 él hizo la primera comunión y su abuelita le dio de regalo un lápiz que no era el típico amarillo, sino que era blanco y con un dibujito muy bonito y por eso le dio lástima usarlo en la escuela y lo guardó. Ese fue el primero de la colección, de hecho, con ese nació el pasatiempo de coleccionar lápices y después cuando entró al colegio incluyó lapiceros.

“En el 2017 me invitó la Municipalidad de Pérez Zeledón a un evento y me pidió que llevara parte de mi colección para hablar de ella. Ese fue mi primer evento como coleccionista y como que comprendí que mi pasatiempo podía ser algo más serio de lo que era.

Hay lápices y lapiceros de todos los tamaños y colores. (Cortesía)

“El Ministerio de Cultura vino a verme por lo del tema de la palabra museo. Debía cumplir, para ellos, con tres requisitos: variedad, cantidad y antigüedad. Los tres los tenía y me dijeron que no había problema”, comenta con orgullo el generaleño.

El “papá” de tanto lápiz se tiró al agua con su proyecto del museo en pleno inicio de la pandemia, en el 2020. A pesar de los problemas nacionales y mundiales con el covid-19, él no se arrugó y abrió las puertas. Sobre todo, porque un amigo le dijo que era una colección muy grande y muy linda para que la tuviera encerrada sin que la gente pudiera disfrutarla.

Por supuesto, está el primer lápiz que coleccionó, el que le regaló la abuelita. (Cortesía)

De otros países

“He ido poco a poco. Como nunca he salido de Costa Rica, tenía el gran sueño de tener lápices y lapiceros de otros países, pero no se me daba, solo tenía en mi colección piezas ticas de empresas, de caricaturas, de laboratorios médicos.

Para donde usted vea se topa o un lápiz o un lapicero. (Cortesía)

“Todo cambió en el 2020 cuando me metí a Facebook a ver si existía otro loco como yo que coleccionara lo mismo y me encontré a muchos, incluso al uruguayo don Emilio Arenas, quien es el que tiene el Récord Guinness de la mayor cantidad de lápices, 26 mil en total”, contó.

Ya conociendo coleccionistas de otros países, pues formaron un chat en WhatsApp y así comenzó el intercambio de lápices. Ya don José Luis tiene como mil de México, de Portugal, de Uruguay, en fin, cumplió su sueño de tener algunos fuera de nuestras fronteras.

Parecen cremas, pero no, son lapiceros. (Cortesía)

“Tengo varios proyectos en mente: construir un pequeño edificio en forma de lápiz y pasar ahí el museo, poner una cafetería y meterme en la línea de los lapiceros históricos, ya tengo uno, el 27 de setiembre del 2021 la municipalidad de Pérez Zeledón firmó un acuerdo y ese lapicero me lo regalaron; de ese tipo de lapiceros voy a buscar”, reconoce don José Luis, a quien casi todos los días le crece la colección porque la gente que se entera de su museo corre la voz y siempre aparece alguien que le manda.

Vean que clase de confisgao nos fuimos a encontrar en el museo, ese es de los nuestros, de la familia Teja. (Cortesía)

¿Dónde queda?

A 800 metros de la escuela de Valencia es donde está el museo, el costo de la entrada es de mil colones, pero él nunca deja a nadie afuera, eso sí, le gusta que coordinen con tiempito la llegada porque le encanta ser él mismo el que haga el tour.

De los 10 mil lápices, casi 8 mil son de empresas. (Cortesía)

Para coordinar una visita o si quiere donar un lápiz a la colección puede llamarlo al 7079-5789,

Ahorita está esperando una llegada de lápices de la Coca Cola y otros de la embajada de Chile, ya que de ese país le tienen mil lápices que le regalaron, pero no los ha podido mandar a traer.