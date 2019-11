“Cuando tuve los primeros dos (ahora de 11 y 14 años) me trasladaron en ambulancia con seis centímetros de dilatación (de los diez necesarios para que nazca el bebé), para cuando tuve a Jean Carlo (7 años) ya estaba funcionando la maternidad, pero igual me mandaron para allá y ahora con la bebita (1 año), ya la habían cerrado y hasta me tocó estar tres días incomodando donde una tía que vive en Pérez y dejar a mis otros tres hijos con un familiar en la casa porque se me dificultó tenerla”, explicó Cinthya.