Natalia Díaz bastante aterrizada con los precios del arroz, los huevos y la gasolina

Los candidatos presidenciales no tienen idea de cuánto cuesta un cilindro de gas de 25 libras, pese a que en 710 mil hogares los usan para cocinar todos y en ese grupo están también las familias más humildes.

En La Teja aprovechamos la visita que hicieron varios candidatos al Burger King de San Pedro el martes 18 de enero y les caímos por sorpresa.

Natalia Díaz fue una de las candidatas que respondió de forma más aterrizada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Les preguntamos cuánto cuesta una bolsa de arroz, una caja de leche y un kilo de salchichón. Algunos estuvieron muy acertados y otros no conocen a lo que se enfrenta el pueblo en el día a día.

Las preguntas que les hicimos fueron:

¿Cuánto cuesta una bolsa de arroz? Una de tres kilos ronda los ¢2.425 y una de 1,8 kilos ¢1.430.

¿Cuándo cuesta una caja de leche de un litro, de la corriente? Cuesta ¢620.

¿Cuánto cuesta un kilo de salchichón? En las carnicerías anda por los ¢3.000

¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? La súper está en ¢714, la regular en 697 y el diésel en ¢611.

¿A cuánto está el cartón de huevos? El de 30 huevos cuesta aproximadamente ¢3.000.

¿Cuánto cuesta un casado en una soda? El precio ronda los ¢3.100.

¿Cuánto cuesta un cilindro de gas? El cilindro de 25 libras ¢9.511.

¿Cuándo fue la última vez que viajó en bus?

¿Cuándo fue la última vez que sacó cita en un Ebais?

Natalia Díaz, candidata del partido Unidos Podemos, dijo que la bolsa de arroz de dos kilos cuesta unos ¢1.600; la caja de leche la calculó en ¢800; sobre el kilo de salchichón prefirió no decir nada porque dijo que no lo consume entonces no sabe en cuánto anda el precio. El litro de gasolina dijo que la súper, que es la que usa ella, cuesta como ¢760.

El cartón de huevos de 30 unidades dijo que costaba ¢3.000. El casado lo ha visto entre los ¢3.000 y los ¢3.800, dependiendo del lugar y de lo que lleve, sobre el gas no dijo nada porque desconoce el precio.

Aseguró que tenía unos tres años de no andar en bus, pero cuenta que toda la universidad la llevó viajando en el transporte público y el Ebáis no lo visita prácticamente nunca, es bastante saludable y cuando ha tenido que revisarse lo hace con médicos privados.