Natalia Díaz, exministra de la Presidencia, reapareció para darle un colerón a los diputados

Natalia Díaz, exministra de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves, reapareció para darle un gran colerón a los diputados.

Ella fue citada para comparecer, el lunes en la noche, en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Los diputados quería hacerle preguntas sobre la investigación que se lleva a cabo por el tema del aeropuerto Daniel Oduber y el famoso decreto de emergencia por la tormenta Bonnie que ella firmó.

Natalia Díaz se negó a responder las preguntas de los diputados. (Albert Marín)

Esa es la misma bronca que le costó el puesto al exministro del MOPT Luis Amador.

Díaz está bien metida en el problema porque, por ese decreto de emergencia, la contratación para la reparación de la pista se brincó los procedimientos normales y la licitación a la empresa Meco generó mucha polémica.

Incluso, la exministra estaría siendo investigada por el Ministerio Público por haber firmado el decreto. De eso se agarró Natalia para abstenerse a declarar ante las preguntas de los diputados de la comisión legislativa, lo que causó la molestia y enojo a los diputados.

Lo único que señaló la exjerarca es que incluir el aeropuerto en la ampliación de la declaratoria de emergencia fue un acuerdo de la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a través de eso llegó la recomendación al Poder Ejecutivo.

La exministra dijo que colaborará con la investigación de la Fiscalía. (Albert Marín)

“Esta Asamblea Legislativa tiene la facultad de ejercer control político, no obstante, tengo el pleno conocimiento de las implicaciones que conlleva una investigación por parte de la Fiscalía. En aras de no obstaculizar o entorpecer, me acojo a mi derecho de abstenerme a declarar”, advirtió Natalia al puro inicio de la comparecencia.

Pese a que la exministra dejó claro que no iba a responder preguntas, de igual forma los diputados se las hicieron, pero ella no contestó la mayoría.

Entre las preguntas que se negó a responder, están si el presidente Rodrigo Chaves había solicitado más información sobre el presunto nexo entre el deterioro de la pista y la tormenta, y si ella conocía el informe técnico elaborado por los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil, en el que se descartaba dicha relación de causalidad.

Díaz tampoco quiso decir quién propuso que la reparación de la pista se atendiera mediante un procedimiento de emergencia y se negó a indicar si conocía el plan de inversión o cómo se comunicó en Presidencia, de parte del exministro de Obras Públicas Luis Amador, la estrategia que se pretendía implementar para la arreglar la pista.

Natalia Díaz dejó a los diputados con ganas de escuchar respuestas

Una de las respuestas más polémicas de la exministra fue el decir que desconocía si el presidente Chaves presentó ante la Fiscalía la denuncia por el supuesto “traje a la medida” en la contratación de MECO para el arreglo de la pista, razón por la cual Chaves justificó el despido de Luis Amador.

Los diputados quedaron insatisfechos con la comparecencia, por eso Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, pidieron al presidente de la Comisión, Diego Vargas, consultar ante el Ministerio Público si Díaz está siendo investigada para verificar si su justificación debería considerarse o, de ser necesario, volverla a llamar a comparecer.