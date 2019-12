“Da depresión y dolor que la compañía me echara a la calle año y medio antes de pensionarme. Yo tengo 60 años, he estado buscando trabajo y ha sido imposible, yo creo que es por la edad. He enviado currículums como a seis empresas de seguridad, pero la gente lo ve a uno como un inútil, aunque uno no es así, cuando usted tiene 60 años piensan que ya no sirve para nada”, opinó este limonense.