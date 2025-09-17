¿Necesita suspender su seguro voluntario por alguna razón? Estos son los pasos que debe seguir

La CCSS ofrece diferentes tipos de seguros, entre ellas el voluntario. Para suspenderlo, hay que ir presencialmente a las oficinas ubicadas en San José. (Rafael Pacheco Granados)

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ofrece varios tipos de seguro para proteger a la persona, entre ellas el voluntario, para personas que no reciben ingresos.

Si usted cuenta con este seguro y necesita suspenderlo porque consiguió trabajo que le está pagando el seguro o por otra razón, el proceso es muy sencillo. Usted debe ir a las oficinas de la CCSS para realizar el trámite, como lo tuve que hacer yo.

Fui a las oficinas de la CCSS en San José, ubicadas al frente del edificio central, para solicitar la suspensión del seguro voluntario. Llevé mi cédula de identidad, un importante documento para hacer cualquier trámite. No llevé ningún documento para demostrar que tengo trabajo, pero es mejor aportar algún papel para mostrarle al funcionario de la CCSS.

En las oficinas me dieron un papelito, en el que tuve llenar con mi información, desde mi nombre hasta el motivo por el cual que necesité suspender el seguro.

Luego lo llevé de nuevo a la persona encargada en el área de información y me dieron un tiquete con un número. También me devolvieron el papelito para que lo entregara al funcionario de la CCSS cuando me llamaran.

Si usted quiere suspender su seguro voluntario porque consiguió trabajo u otra razón, debe solicitar el trámite en las oficinas de la CCSS. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando fue mi turno, me dirigí a la ventanilla y entregué los documentos.

El funcionario revisó la información para verificar que efectivamente estoy en planilla para aprobar la solicitud. Los inspectores también revisan otros datos para ver si es viable la suspensión del seguro, según la razón que necesite hacerlo.

Luego de verificar la información, el inspector que me atendió se levantó de su silla y fue a traer unos documentos que tuve que firmar. Luego, me entregó una copia del bloqueo del seguro voluntario y con eso, finalizó el proceso.

Si no puede ir a las oficinas a solicitar la suspensión del seguro, usted puede hacer una nota escrita con el nombre de la persona encargada, autorizándole para que haga el trámite. Esta nota la debe entregar a los funcionarios de la CCSS, tanto en el área de información donde le entregan el tiquete como a la ventanilla donde le atenderán.

