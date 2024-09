Nicaragüense llegó al país llena de sueños y hoy celebra que tiene su propia marca

Karelia Luna Dávila es una nicaragüense bien luchadora. Nació en Chontales y en el 2016 se vino para Costa Rica, porque soñaba con un futuro mejor al que le ofrecía su patria.

Ella estaba sacando el colegio y quería buscar trabajo, pero como la situación estaba tan complicada decidió venirse para Costa Rica donde ya vivía su mamá desde hacía 18 años.

Karelia Luna es una nicaragüense pulseadora y muy valiente. (Cortesía Karelia Luna)

Se vino cuando tenía 19 años y se trajo a su hija Angeli, quien tenía apenas un añito.

“Mi mamá fue a pasear a Nicaragua y me dijo que si quería me venía para Costa Rica con ella. Yo ya había estado analizando el venirme a vivir aquí, así que le dije que sí.

LEA MÁS: Trabajadoras del PANI denuncian algo indignante ¿dónde está el ejemplo?

“Me vine con mi hija Angeli y ya cuando estaba aquí quedé embarazada y nació Samantha.

Después de que nació su segunda hija, Karelia quiso emprender y empezó a hacer especies y condimentos naturales.

Karelia Luna es una luchadora que celebra la creación de su propia marca

“Quería tener mi propio negocio, pero no tenía el conocimiento para hacerlo crecer, unos conocidos me recomendaron ir a Fundación Mujer y eso me cambió la vida.

“Con las capacitaciones que me dieron ahí pude ir levantando poco a poco mi negocito; aún me falta mucho, pero ya voy a ferias y tengo mis clientas fijas aquí en San Ramón de Alajuela, donde vivo. También hago envíos a todo el país por medio de Correos de Costa Rica”, relató la pulseadora.

LEA MÁS: Nogui Acosta metió el dedo en la llaga con el FEES y el presupuesto del 2025 y Rodrigo Arias le cayó encima

Productos sin químicos, preservantes ni colorantes

Karelia cuenta con orgullo y felicidad que ya tiene su marca registrada, se llama KL, que significa Karelia Luna y está trabajando duro para fortalecerla cada día más.

“Vendo pimienta molida negra y blanca; canela en astilla y molida, ajo molido, linaza molida, flor de Jamaica, cebolla molida, tomillo, albahaca, orégano, paprika, chile picante, cúrcuma, chía, chan, comino, empanizador, perejil, clavo de olor, ojas de laurel, sal del Himalaya, leche dorada y tengo mi propio sazón completo, que se llama Sazón Karelia, es único porque yo lo hago, lo produzco por completo, desde deshidratar todos ingredientes y no le pongo ajinomoto como esos comerciales que venden, es totalmente natural.

La mujer está orgullosa de su marca. (Cortesía Karelia Luna)

“Yo quiero que eso sea lo que impulse el nombre de mi marca, que la gente la conozca y sepa que son productos naturales, sin preservantes, sin aditivos, sin colorantes, libres de todo químico”, aseguró la vendedora.

La mujer vende a todo tipo de clientes, desde las amas de casa que quieren preparar sus comidas con condimentos naturales, hasta las sodas o restaurantes grandes, que quieren usar productos especiales para un mejor sabor y cuidar la salud de sus clientes.

“Un amigo que tiene una cevichera me compra siempre todo lo que necesita para sus comidas, es uno de mis clientes principales”, dijo.

LEA MÁS: ¿Sabe cuántos teléfonos públicos quedan en el país?

No todos los días son buenos

La nicaragüense todos los días le echa ganas para sacar adelante su negocio, pero reconoce que hay unos en los que se siente desmotivada y quisiera dejar todo botado.

Todos sus productos son completamente naturales. (Cortesía Karelia Luna)

“Cuando uno emprende pasa por malas rachas en las que uno quisiera tirar la toalla, porque las ventas están bajísimas, pero de eso se trata la vida, de luchar y no rendirse a pesar de los obstáculos.

“Cuando tengo bajonazos en las ventas me esfuerzo y me vuelvo a levantar. Hay que tener presente que esos malos momentos no son definitivos, todo pasa y si uno se esfuerza más bien mejora”, manifestó.

LEA MÁS: Luis Guillermo Solís y exministro le dan durísimo a Rodrigo Chaves

Karelia tiene grandes sueños, quiere que su marca se convierta en una de las más conocidas del país, distribuirla en todos los supermercados y, por qué no, luego hasta exportar sus productos.

La mujer asegura que estos años que ha estado en Costa Rica la han hecho aprender a ver el país como su hogar.

La mujer sueña con ver sus productos en todos los supermercados. (Cortesía Karelia Luna)

“Lo que más me gusta de Costa Rica es que hay muchas oportunidades, que la gente es libre de tomar sus propias decisiones, que puede uno andar sin el temor de que si expresa sus pensamientos le va a caer la policía.

“Costa Rica es un país demasiado lindo, aquí uno puede salir adelante con cualquier emprendimiento solo hay que esforzarse.

“Muchas veces he escuchado comentarios de que los ticos están en contra de los nicas, pero en mi caso nunca he vivido una situación así, nunca me he sentido discriminada por mi nacionalidad, más bien mis amigos costarricenses me han ayudado a hacer crecer mi negocio, les voy a estar agradecida siempre”, dijo la valiente.

Si usted quiere ver los productos de Karelia y contactarla puede visitar su TikTok @kllunita, su Facebook Especies naturales y orgánicas KL o le puede escribir al WhatsApp 8382-7622.