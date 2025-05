Nicaragüense que le tenía horror al bachillerato, ahora tiene una maestría y capacita emprendedores

Oxana Mena es una nicaragüense que llegó a Costa Rica cuando tenía 13 años. Ahora tiene 30 y ya está viendo los frutos de una vida esforzada y llena de sacrificios.

Cuando ella llegó al país, su mamá ya vivía en Tiquicia desde hacía varios años, porque se había venido a trabajar. Como toda mamá, siempre pensaba en sus cuatro hijas y quería lo mejor para ellas, por eso, apenas pudo, se las trajo a vivir con ella.

Oxana Mena tiene 30 años y se siente plena y feliz. (Cortesía)

Cuando la jovencita llegó al país, sintió un cambio enorme. Ella siempre ha sido de muy buenas notas y el cambio de ambiente, de compañeros y de profesores fue todo un reto.

Ella vivía en Alajuelita y consiguió campo en un colegio en el centro de San José, así que tenía que madrugar todos los días para estudiar, pero eso nunca fue un obstáculo porque tenía sus metas muy claras.

Su principal temor eran los exámenes de bachillerato, creía que eran algo de otro mundo, hasta analizó la idea de devolverse a Nicaragua para terminar el cole allá y luego volverse a venir, pero al final se animó, agarró el toro por los cuernos y superó el reto.

Una vez que sacó el bachi llegó otra ilusión: la universidad, pero el camino no fue fácil, requirió de mucho esfuerzo y sacrificio.

Ella da valiosas asesorías a emprendedores. (Cortesía)

“Trabajé desde los 16 años, fui asistente de un abogado, trabajé en una tienda vendiendo zapatos, en un salón de belleza y en otro montón de lugares. Uno de los retos más grandes que tuve fue el hecho de que por mi condición migratoria, que era de estudiante, no tenía permiso laboral, entonces no me querían contratar y los que lo hacían se aprovechaban de mí, de mi talento y de mi trabajo porque no me pagaban lo justo, tenía que esforzarme el triple”, relató la valiente.

Tuvo una gran recompensa

Pero el enorme esfuerzo de Oxana tuvo grandes frutos y hoy es toda una profesional.

“Soy asesora empresarial; actualmente, tengo una maestría en Dirección de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. Cuando salí del colegio, estudié Relaciones Internacionales, me gradué de bachiller y también me gradué de licenciatura en Política Comercial, y también de Relaciones Internacionales.

“A partir de mi último año de carrera empecé a trabajar en el acompañamiento de emprendedores, me gustó muchísimo el tema y he seguido trabajando durante los últimos diez años”, contó.

Ella cuenta que Costa Rica es su nuevo hogar. (Cortesía)

A raíz del esfuerzo, la vida le ha sonreído a Oxana. Hace unos años obtuvo la nacionalidad, está casada, tiene un trabajo estable que le encanta y un montón de sueños y metas.

“Mi esposo y yo nos hemos dedicado a estudiar; económicamente, nos va bien, ya tenemos nuestra casa. Ahorita no tengo hijos, pero seguramente, en algún momento, los tendremos. Tenemos planes de hacer varios viajes y eso nos ilusiona, gracias a Dios, todo es producto del esfuerzo.

“En el futuro, me visualizo trabajando aún más en el fortalecimiento de los emprendedores; hay muchos migrantes y refugiados que necesitan dirección en ese sentido”, expresó.

Oxana dice que se siente completa y el haber pasado más de la mitad de su vida en Costa Rica la hace ver esta tierra como su hogar.

“Soy muy afortunada porque aquí está mi familia, tengo todo lo que necesito, pero hay muchas personas que emigran, que no están con su familia, y para ellas las cosas son cada vez más difíciles.

Ella impulsa a las mujeres que tienen negocios. (Cortesía)

“Trabajo también con muchos ticos, capacitándolos para que saquen adelante sus negocios, los apoyamos para que consigan financiamiento. Trabajo en una organización en la que, justamente, somos agencia operadora del Sistema Banca para el Desarrollo y damos capital semilla para emprendedores”, manifestó.

Entre las personas a las que les da asesoramiento están sus tres hermanas, ya que todas tienen emprendimientos, porque son bien empunchadas. Oxana asegura que se siente muy orgullosa de cada una.

La nicaragüense dice que una de sus prioridades como asesora es meterle el hombro a mujeres que tienen negocitos, porque sabe que muchas veces a ellas les cuesta más encontrar financiamientos y sacar el tiempo para dedicarse a sus proyectos, sobre todo cuando son mamás jefas de hogar.

Si usted quiere contactar a Oxana o seguir su trabajo y consejos para emprendedores, puede buscarla en el Instagram https://www.instagram.com/oxanamena/ También puede seguirla en este otro donde tiene un proyecto con su hermana, María Belén Mena: https://www.instagram.com/imparables.cr/