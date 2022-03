Niña a la que se le perdió su perrito hizo un dibujo para ayudar en la búsqueda

A la pequeña Melissa Arroyo, de solo seis añitos, se le vino el mundo encima el martes pasado, cuando llegó de la escuela y sus papas le dijeron que su perrito Paco se había perdido.

Se sintió tan triste que se fue a llorar a su cuarto, pero ya cuando estaba más tranquila, sorprendió a sus papás con un tierno gesto desesperado, con el que ella pretende encontrar al peludito.

Paco llegó a la casa de esta familia en el 2020 y se ganó el amor de todos. Foto: Cortesía de Olber Arroyo (Cortesía de Olber Arro)

“Yo había estado buscando al perro todo el día, hasta pedí permiso en el trabajo cuando me avisaron que se había escapado, pero ese martes en la noche también iba a recorrer las calles cercanas con la esperanza de encontrar a Paco.

“Cuando me estaba alistando, mi hija me dijo que me quería acompañar y me pidió que la esperara un momento, se sentó en el escritorio, hizo un dibujo y como aún no sabe escribir me pidió que le enseñara cómo se ponía ‘Estoy buscando a Paco’, cuando terminó me dijo que fuéramos a buscarlo y se llevó el dibujo para enseñárselo a la gente para ver si lo vieron”, contó Olber Arroyo, papá de Melissa.

Pese a la caminada que se pegaron no lo encontraron y la niña regresó a casa muy triste porque, según dicen sus papás, el animalito es como un hermanito para ella.

[ La maravillosa historia de Isaac, el niño que tocó la campana de la vida al vencer el cáncer (video) ]

“Mi hija siempre había querido un perro y en el 2020 decidimos comprarle uno. Contactamos a una muchacha de Puriscal que tenía una perra embarazada y le pedimos que nos vendiera uno, ya cuando cumplió los dos meses nos lo trajimos para Hatillo 4, donde vivimos.

“Ese perro ha sido una alegría para todos en la casa porque es muy cariñoso, hasta con los desconocidos, él siempre está jugando, es muy alegre y se ha convertido en parte de la familia, por eso lo queremos tanto y necesitamos que vuelva”, relató el angustiado hombre.

Este fue el dibujo que hizo Melissa para ayudar en la búsqueda. Foto: Cortesía de Olber Arroyo. (Cortesía de Olber Arro)

Un accidente

Olber contó que el peludito se perdió debido a un accidente.

Como los papás de Melissa trabajan y ella va a la escuela, siempre llevan el perrito a la casa de los abuelos paternos de la niña, para que no esté solito.

[ Conozca las dos perritas más viejitas de Costa Rica, una tiene 19 años y la otra 17 ]

“Mis papás siempre lo cuidan y cuando llegamos del trabajo lo recogemos y nos lo llevamos para la casa. Ese día por accidente parece que quedó abierto el portón y en cuestión de segundos desapareció, cuando mis papás se percataron salieron a buscarlo, pero no lo encontraron, por eso me llamaron al trabajo.

“Mi hija desde el martes está muy triste, ni siquiera ha querido dormir en la cama de ella porque Paco acostumbraba pasar las noches en su cuarto, ha estado durmiendo con nosotros y todos los días cuando se levanta lo primero que hace es preguntar si ese día va a volver Paco”, dijo el papá de la niña con voz cortada.

La pequeña está muy triste y todos los días juega con los juguetes del perrito. Foto: Cortesía de Olber Arroyo (Cortesía de Olber Arro)

Melissa está en primer grado y un día de estos se llevó su dibujo a la escuela para enseñárselo a los compañeros y llegó a la casa toda contenta porque varios chiquitos, en su inocencia, le dijeron que lo habían visto, entonces la pequeña se hizo la idea de que el perrito anda cerca y cualquier día de estos regresará a la casa.

Incluso, todos los días apenas llega de la escuela se pone a jugar con los juguetes del perrito, eso la hace sentirlo cerca.

“Todos los días le pido a Dios que nos ayude a encontrar a Paco”. — Olber Arroyo, dueño del perro

Pareja sospechosa

Desde el día que desapareció, Olber no ha dejado de tocar puertas buscándolo, también ha tratado de pedir algunos videos en casas en las que tienen cámaras de seguridad para ver si ve alguna pista de dónde puede estar el animalito, pero la gente no le ha querido ayudar mucho que digamos.

Entre las personas a las que ha consultado, varias coincidieron en que una pareja podría haberse encontrado el perro en la calle y se lo llevó; sin embargo, no hay seguridad y no se sabe la identidad de esas personas.

Olber ha puesto un montón de volantes como este en Hatillo. Foto: Cortesía de Olber Arroyo (Cortesía de Olber Arro)

“Yo sé que quienes tienen perros van a entender la desesperación que mi familia y yo estamos viviendo y sé que si alguien va a Paco en la calle nos va a llamar para poder recuperarlo. Puede ser que alguna familia tenga nuestro perro en su casa y yo tengo la fe de que cuando lean esta nota nos lo regresen.

“Ya no sé ni qué contestarle a mi hija cuando me pregunta que por qué Paco aún no regresa, me duele en el alma saber que existe la posibilidad de que no vuelva nunca, pero no quiero perder la esperanza, todos los días le pido a Dios que nos ayude a encontrar a Paco”, manifestó.

Los papás de Melissa están ofreciendo una recompensa a quien les ayude a recuperar a su mascota y piden de todo corazón que si alguien ha visto al perrito o sabe dónde está, se comuniquen con ellos a los teléfonos 8623-7393 o 8873-8846.