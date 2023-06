Niña que necesita operación del corazón le hizo un TikTok a Shakira porque quiere conocerla

Alissa Solano Boza, una hermosa nicoyanita de cinco años, está que no cabe de contenta porque su amada Shakira disfruta de sus vacaciones en Costa Rica.

Este jueves 22 de junio Ali, como le dicen de cariño, no podía creer la noticia que la cantante colombiana estuviera en su país.

Ali se puso a grabar el video una vez que se dio cuenta que Shakira está en el país. (Cortesía)

Por eso, con aquella inocencia infantil, le pidió a su mamá que por favor salieran corriendo a visitarla porque es una de las tres personas que más quiere conocer en su vida: Shakira, en primer lugar; Keylor Navas, en segundo y Lionel Messi en tercero.

Es que Shakira ya le había cambiado el superplan que la nicoyanita tenía hecho para conocerla.

La Teja a inicios de marzo le contamos la historia de Alissa, quien necesita una operación delicadísima en el corazón y se la harán, si logra recaudar 50 millones de colones (no ha llegado a 20 millones), en Barcelona, España.

“Vea, mami, cuando tengamos que ir a Barcelona a que el doctor me revise el corazoncito por favor después nos vamos a la casa de Shakira para conocerla, que no se nos olvide”. Le aclaró Ali a su mamita, doña Arelis Boza, quien, por supuesto, le dijo que sí a su hija para no arrancarle la ilusión.

Aquí está bien concentrada la nicoyanita viendo el TikTok de Shakira. (Cortesía)

Ali se llevó tremendo golpe hace varias semanas cuando la mamá le explicó que ya la cantante de “Te felicito” no estaba viviendo en Barcelona sino en Estados Unidos.

“¿Ahora cómo hacemos mami para conocer a Shakira? Yo no voy a ir a Miami”, se lamentó la pequeñita.

Es por eso que este 22 de junio Ali saltó de alegría al saber que su cantante amada está en Costa Rica y de inmediato le dijo a su mamá que tenían que hacerle un video para TikTok y que así Shakira lo viera y la conocería.

“Le cuento que a mi hija prácticamente desde que nació le gusta Shakira, por eso hoy me tocó apoyarla en todo lo que pude para hacerle el video a Shakira. Mi hija cree que como sigue el TikTok de Shakira todos los días, entonces la cantante la va a seguir a ella.

“Yo la apoyo. Por supuesto que sería increíble que, al menos, Shakira vea el video, por eso lo intentamos. A los niños no hay que quitarle los sueños, imagínese que Ali creía que yo tenía a Shakira en los contactos de WhatsApp, por eso me dijo que le escribiera para que nos esperara y así conocerla”, explicó la mamá.

El video le quedó precioso, Ali nos lo pasó. Cuidó todos los detalles, como en la Sesión #53 con Bizarrap la colombiana sale con unos audífonos, pues ella se fue a pedirle unos audífonos a una prima y como la cantante usa una suetica, ella también se puso una. “Para salir idéntica”, le dijo a la mamá.

En estos momentos a la niña la canción que más le gusta es la que canta Shakira con Karol G, pero decidió hacer el video con la Sesión #53 porque consideró que era más movidita.

Ali ocupa una operación que vale 50 millones de colones. (Cortesía)

A pesar de tener cinco años, la guanacasteca sí tiene claro las distancias, sabía que España queda lejos y por eso no podía conocer a su cantante preferida, pero al saber que está en Tiquicia, comprende que hasta en bus llegaría a donde está, por eso su alegría.

“Este tema de la visita de Shakira siento que le ha servido mucho, esa alegría, ese positivismo la mantienen en un ambiente de mucha motivación. Eso es lo que ocupamos, que ella esté feliz ojalá las 24 horas del día”, asegura la mamá.

Urge la operación

Desde febrero los papás de Ali, doña Arelis y don Wilmar Solano, comenzaron una compaña que se llama “Juntos por el corazón de Ali”.

Si usted desea colaborar puede hacerlo al SINPE MÓVIL: 6034-2808. También puede contactar a la familia por el Facebook: “Juntos por el corazón de Ali”.

Esta campaña es para recoger 50 millones de colones que es lo que vale la operación en el corazón que ocupa la pequeñita. Tienen la fe puesta en Dios y en la solidaridad del tico en que podrán recoger esa millonada.

Usted puede ayudar económicamente porque todavía no han llegado a la meta. (Cortesía)

Ali nació el 15 de febrero del 2018. Es del barrio San Martín de Nicoya. Desde que estaba en la pancita de su mamá los doctores identificaron que venía con una cardiopatía congénita que le afecta el corazón (atresia tricúspide) y por eso es muy controlada desde antes de nacer.

A los 22 días de nacida tuvo su primera operación a corazón abierto, fue justo el 8 de marzo del 2018, el Día Internacional de la Mujer. A los ocho meses volvió a entrar a una sala de operación por el mismo tema del corazón.

En el Hospital de Niños le confirmaron, después de la segunda cirugía, que Ali necesitaría una tercera operación entre los cuatro y cinco años porque a esa edad su cuerpo ya va pidiendo un mayor bombeo de sangre y una mayor oxigenación.

La nicoyanita cumplió los cinco años, se pasó del tiempo que le dieron los doctores del Hospital de Niños, por eso cada día es importantísimo y los papitos están corriendo con esta urgente campaña.

Shakira es la cantante preferida de Ali.

En el Hospital de Niños ya le aprobaron la operación que necesita, pero hay una larga fila de espera, eso significa que la podrían operar en un mes o en dos años y como en estos casos cada día cuenta, los papás corren contra el tiempo para poder operarla, ojalá este año, en Barcelona.