“Antes de la pandemia yo me dedicaba a arbitrar partidos de fútbol en canchas abiertas, pero como ahora no se puede mejenguear no tengo ingresos de nada. Antes vivíamos en San José, yo era guarda privado, pero por la salud de Jamerson tuvimos que irnos a Nandayure de Guanacaste porque a él le hace muy bien el calor. Nos dieron una casita de bono para que nos viniéramos”, detalla Alexis.