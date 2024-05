Niño que sueña con conocer a Rodrigo Chaves fue a Casa Presidencial, pero se devolvió triste

Samuel Zúñiga es un niño de 12 años que quiere conocer al presidente Rodrigo Chaves para hacerle una petición, pero no ha sido atendido por el mandatario. Cortesía.

Un niño desea conocer al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y hasta fue a Casa Presidencial para entregarle una carta con una solicitud, pero al día de hoy no ha podido hacer su sueño realidad.

Samuel Zúñiga tiene 12 años y es autista. A inicios de año, este muchachito le comentó a su familia que quería conversar con el mandatario para pedirle que los servicios de apoyo (terapia física, terapia de lenguaje y terapia ocupacional) que deben recibir los chiquitos con esta condición en el país, sean gratuitos.

Andrea Fernández, la madre del pequeño, conversó con La Teja y contó todo lo que han hecho para ver si algún día Samuel logra estar frente a frente con Chaves, pero lo que reciben son respuestas de que envíe su solicitud a otras instituciones, o sea, que en la práctica eso que dice el presidente en las conferencias de que Casa Presidencial “es la casa de todos los costarricenses”, pareciera puro cuento.

LEA MÁS: Ley que vela por derechos de personas autistas se firmó hace dos años pero aún no rige, ¿por qué?

“En la actualidad, en las escuelas regulares, los niños reciben este tipo de apoyos en la primaria, pero cuando llegan al colegio no hay personal para dar estas terapias, el personal es limitado.

“En algunos casos, el MEP recomienda que se matriculen a los estudiantes en un sistema llamado plan nacional, en el que los alumnos no se gradúan como bachilleres y no pueden ir a la universidad, por ejemplo, y yo no quiero que pase eso. Mi hijo quiere extender este tipo de apoyo para todos los estudiantes, él me dice que lamenta que muchos niños no puedan recibir terapias por falta de recursos”, comentó.

El pequeño redactó una carta para el presidente, en donde le pide que los servicios de apoyo para niños autistas sean gratis para todos. Cortesía.

Derechos

Doña Andrea contó que cuando su niño le contó que quería conocer al presidente, ella pensó que sería algo del momento, pero con el paso de los días insistió en su deseo. Samuel cursa el sexto grado en la escuela América Central, en Guadalupe.

“Para las elecciones municipales, del 4 de febrero, nos enteramos que el presidente votaría en mi mismo centro de votación, en la escuela Santa Mónica, en Calle Blancos. Samuel me pidió que nos fuéramos rápido a la escuela, pero llegamos tarde porque no me había alistado y hasta salí regañada.

LEA MÁS: Mamá cuenta las luchas que enfrenta para sacar adelante a sus tres hijos con autismo

“La niña Mónica, quien le dio clases el año pasado, le había comentado que todos los niños tienen derechos y por eso él quiere que las terapias sean gratis para todos los estudiantes y por eso comenzamos a hacer el esfuerzo para que se lograra reunir con el mandatario”, relató.

Fernández contó que envió una solicitud a Presidencia, pero la remitieron al Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), pero ella no necesitaba una reunión con esta institución y, por eso, volvió a enviar un correo al despacho del presidente. Luego de un mes, la remitieron con el despacho de la segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive.

Samuel fue a Casa Presidencial con su mamá, Andrea Fernández. Cortesía.

“No tengo idea por qué nos remitieron con este despacho y ni siquiera me atendió la vicepresidenta, envió a su asesora, María José Vega. Aquí tengo que reconocer que ella nos atendió muy bien y fue muy especial con lo que quería Samuel.

“Al ver la respuesta de la aserora dejé que mi hijo hiciera uso de su derecho a la libertad de expresión. Él se encargó de hacer una carta, tratamos que fuera un documento bien estructurado y en el que Samuel dejara claro lo que quería y nos alistamos para llevarla a Casa Presidencial”, relató.

LEA MÁS: Mamá de niño autista emprendió lucha por injusticia y ganó

Samuel y su mamá fueron atendidos este lunes 20 de mayo, a las 9 a.m. María José le hizo un recirrido a Samuel por las instalaciones de Casa Presidencial y permanecieron allí por una hora.

La carta iba dirigida al presidente, se selló de parte del despacho y ayer (martes) le llegó una notificación a doña Andrea, en donde dicen que este asunto deberá ser atendido por los ministerios de Salud y de Educación.

María José Vega (de rojo) es la asesora de la segunda vicepresidenta, Mary Munive, y atendió a Samuel. Cortesía.

Alegrón de burro

Doña Andrea se siente ignorada y minimizada por el presidente, pues el documento que le hicieron llegar en respuesta a la carta que hizo Samuel, ni siquiera fue firmado por Chaves. Quién firmó el documento fue Gabriel Aguilar, el jefe del despacho del mandatario.

“Mi hijo cree que alzó la voz y que se verán soluciones, pero en la vida real esto no es así. Es un niño inocente, que cree en la buena voluntad de la gente. Le hemos enseñado a luchar por sus derechos con respeto, a luchar por la verdadera inclusión.

“Él todavia quiere hablar con el presidente, nosotros entregamos la carta como plan b debido a que no nos ha atendido. El hecho de que mi hijo sea un niño no quiere decir que deje de ser un ciudadano y el presidente está para servir al pueblo, el pueblo lo puso ahí, en sus funciones está la de atender a cualquier ciudadano”, relató.

La Teja le preguntó a la Presidencia de la República por el caso de Samuel, pero al cierre de la nota no recibimos respuesta del departamento de prensa.