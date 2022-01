Niño vacunado contra el covid-19: “Ahora me siento más tranquilo porque sé que ya estoy vacunado”

Christopher Herrera estaba deseando que llegaran las vacunas contra el covid-19 para niños, para así poder proteger a su hijo Santiago.

La semana pasada, cuando el Ministerio de Salud informó que ya estaba todo listo para que este martes arrancara la vacunación de los niños de 11 años, él y su esposa, Ileana Sibaja, se emocionaron y le dijeron al pequeño que tratarían de llevarlo el mismo día que iniciaba la aplicación del medicamento.

“Ayer (lunes) pasamos a la clínica de Santo Domingo de Heredia, que es la que nos toca, y preguntamos cuál era el proceso para vacunar a Santiago, nos dijeron que teníamos que llevarlo hoy al edificio de una asociación, que es donde también están aplicando el medicamento a adultos, y hoy (martes) a las 5:30 de la mañana salimos de la casa, llegamos bien temprano y agarramos la ficha seis”, contó Christopher.

Santiago se siente afortunado por estar vacunado. Foto: Cortesía de Christopher Herrera. (Cortesía de Christopher Herrera)

Con el pasar de los minutos, la fila fue creciendo, ya que eran muchos los papás que querían proteger a sus chiquitos.

“Santiago estuvo tranquilo en todo momento. Pasadas las 8 lo pasaron, mi esposa entró con él y le aplicaron la vacuna, yo vi el proceso de lejos, se veía todo bastante ordenado y fue rápido. Ya a las 8:30 le habían puesto la vacuna y lo dejaron sentado 15 minutos, por aquello de alguna reacción alérgica, pero por dicha no la dio nada”, manifestó el papá.

Pero no solo los papás del niño salieron felices del vacunatorio, él también.

“Me siento bien, no he tenido ninguna reacción mala, tampoco efectos secundarios. Ahora me siento más tranquilo porque sé que ya estoy vacunado contra el covid-19 y si me da ya no me enfermaré tanto, pero tengo que seguir cuidándome. Yo les dije a los niños que tienen miedo de ir a vacunarse, que es bueno, que lo hagan, porque entre más personas se vacunen, más seguros vamos a estar todos”, dijo el menor.

[ Ritmo de vacunación de los niños dependerá de las entregas de Pfizer ]

Christopher también aprovechó para mandar un mensaje a los papás que no están muy convencidos de llevar sus hijos a ponerse el medicamento.

“Lo que les puedo recomendar es que vacunen a sus hijos por la protección que eso da, todos tenemos algún familiar o amigo médico, preguntémosle sobre el tema y aclaremos dudas. No dejemos que personas que no saben nada sobre la ciencia o la medicina influyan en nuestras decisiones”, expresó.

Gimena fue a ponerse la vacuna sabiendo de que es lo menor para protegerse. Foto: Cortesía de Guisella Flores.

Fácil y rápido

Otra pequeña que se vacunó este martes fue Gimena Ledezma, también de 11 años. Ella vive con su mamá, Guisella Flores, en San Vicente de Moravia. Ambas contaron que el proceso fue sencillo.

“Gimena ya sabía que queríamos vacunarla apenas llegara el medicamento, ella estaba mentalizada en que era lo mejor, lo comprendió bien, se portó supervaliente. La llevé al vacunatorio de la universidad Hispanoamericana en Tibás, llegamos a las 7:45 de la mañana, nos tocó la ficha 73 y la verdad que fue rápido, ya a las 9 habíamos salido de ahí”, contó la mamá, quien estaba feliz de saber que su chiquita ya pronto tendrá inmunidad contra el coronavirus.

[ Rompimos barrera de 4 mil contagios en un día y pasamos de 7 a 21 muertos en una semana ]

Leandra Abarca, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja, dijo que tratarán de vacunar a los pequeños de la forma más ágil posible.

“Costa Rica es un país muy provacuna, siempre hay altas coberturas de todas las vacunas que forman parte del esquema obligatorio. Es muy satisfactorio ver que los padres se acercan con sus hijos voluntariamente, demuestra el interés en proteger a los pequeños y a quienes los rodean.

“Ahora que se acerca el regreso a la presencialidad en las aulas, es fundamental que los niños se vacunen, porque si se llegan a enfermar estando vacunados, la carga viral disminuye y también el riesgo de las complicaciones si se contagian de covid”, añadió la especialista.