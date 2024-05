Niños sufren en larga lista de espera por culpa de decisión del Gobierno

Un total de 3.442 niños esperan en el país recibir el servicio de terapia de lenguaje por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP). Archivo.

Andrés es un niño de cinco años, cuyos padres esperan desde el año pasado que sea incluido en el servicio de terapia de lenguaje, pero el tiempo pasa y no logran abrirle un espacio en este servicio de apoyo.

A este vecino de San José, cuya identidad nos reservaremos a pedido de sus papás, se le diagnosticó con Trastorno de Espectro Autista (TEA) cuando tenía 3 añitos. Aún no logra desarrollar el habla y por eso, desde que supieron que era autista, han movido cielo y tierra, buscando que su chiquito cuente con esta ayuda; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible.

“Desde el año pasado ingresó a un centro de educación especial y está en lista de espera. No podemos pagar las terapias por aparte y creemos que esperar más de un año es mucho tiempo y aún no creemos que lo vayan a llamar para darle la terapia”, lamentó su mamá.

Este chiquito no es el único en el país que está a la espera de ser incluido en terapia de lenguaje. Estos servicios de apoyo son brindados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y actualmente, 3.442 niños están en lista de espera, según una información solicitada por La Teja.

“Actualmente se cuenta con 671 terapeutas del lenguaje que atienden en promedio de 40 a 50 estudiantes cada una; y se registran 3.442 estudiantes que requieren de este servicio de apoyo y se encuentran en lista de espera activa de su centro educativo o el más cercano al lugar de residencia”, explicó el ministerio.

Las razones

La terapia de lenguaje es una especialidad de la salud, que consiste en la realización de actividades para ayudar al paciente a solventar las alteraciones que tenga en el habla, la audición o la voz y que pueden afectar su capacidad para comunicarse.

Pero, ¿por qué tantos pequeños a nivel nacional están esperando este servicio?

En la actualidad, el servicio de terapia de lenguaje, además de atender a los niños de escuela, atiende a infantes desde los cuatro años que son referidos a una institución, por médicos aún cuando no estén en la escuela.

15 mil colones es el costo mínimo de una sesión de terapia de lenguaje.

Según el MEP, cuando se habla de cupos para brindar terapia de lenguaje, se depende de rangos de matrícula estipulados en la Resolución 2613-2016-MEP, mismos que rondan entre 40 y 50 cupos.

La bronca es que actualmente se encuentran llenos y la ampliación de estos servicios se encuentra paralizada, porque el MEP no tiene presupuesto, porque recordemos que este Gobierno recortó el el dinero destinado a la educación.

En el país, el servicio de terapia de lenguaje lo reciben niños de 4 años en adelante. Tomada de X (antiguo Twitter).

“En el artículo 10 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 se indica: ‘Durante el año 2024 no se crearán nuevas plazas en los ministerios ni en sus órganos desconcentrados, excepto por autorización de la Autoridad Presupuestaria, que incluya una evaluación de su impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el gasto efectivo’”, citó la institución.

De acuerdo con el ministerio, hay un documento denominado “Normas y Procedimientos para el Manejo Técnico Administrativo de los Servicios de Apoyo en Terapia del Lenguaje” en el que establece que a esta población se valore y se le brinde seguimiento, de acuerdo con la necesidad, el trastorno del lenguaje, voz, habla o comunicación que presente el estudiante y el tiempo con que se dispone, hasta que quede espacio para brindarle atención más permanente.

Signos de alerta

Susan Porras es terapeuta de lenguaje y para ella, la valoración para determinar si un niño requiere o no terapia de lenguaje debería hacerse acompañado del primer tamizaje auditivo, pues ahí se puede valorar el frenillo lingual (es un pliegue vertical de mucosa que une por su centro la parte delantera de la lengua al suelo de la boca) y ver a los recién nacidos cuando están tomando del pecho, pues se valora su capacidad de tragar y eso es importante para que los bebés se amamanten bien.

“Lo que pasa es que en la vida real esto no sucede, debería de haber terapeutas de lenguaje en los hospitales para hacer ese tipo de análisis y muchos problemas de comunicación, de interacción de los niños se dan cuando llegan a la escuela”, afirmó.

¿Qué provoca en el niño el no poder hablar correctamente a cierta edad?

De acuerdo con la terapeuta, un niño que no sea intervenido a tiempo tendrá dificultades para desarrollar habilidades propias del crecimiento, como aprender a dejar el pañal, porque aunque no quiera usarlo, no puede dejarlo porque no tiene la manera de cómo expresarlo.

Susan Porras es terapeuta de lenguaje y recomienda que en los primeros chequeos de los niños se revise la forma de amamantar. Archivo.

En la escuela tendrán problemas de lectoescritura, es decir, que si no pueden producir un sonido, a la hora de leerlo lo podrían hacer mal y a veces no podría entender lo que quieren decir sus compañeros y profesores. Además, esto se traduce en dificultades para expresar sentimientos y en chiquitos más grandes podría haber problemas de autoestima y ser víctima de acoso, porque se sienten mal al no poder decir bien las palabras.

¿Cómo lo puedo notar?

Para la especialista, estos son algunas de las señales que debe ver en su hijo si está llegando a su primer añito de edad y aún no desarrolla algunas palabritas.

“Si el niño no juega, no tiene una interacción, no responde al llamado de los papás, no presta atención, no imita acciones, no tiene contacto visual, no te dice ‘sí' o ‘no’. No usa palabras para pedir las cosas.

“Uno de los primeros errores que cometen los papás es esperar a que los niños tengan cuatro años para llevarlos a una valoración y no se puede esperar tanto tiempo. Lo ideal es acudir a un centro de salud para pedir ayuda, una referencia con un especialista o si se tienen los medios, buscar una terapeuta de lenguaje para hacer la valoración”, afirmó.

De acuerdo con Porras, en la actualidad, una cita de terapia de lenguaje cuesta como mínimo 15 mil colones y una vez que se valore al paciente, se determina si necesita como mínimo, una sesión semanal o más.

Por otro lado, cuando un niño llega a consulta lo primero que se hace es valorar el entorno que lo rodea y algunas conductas que aplican los papás en ellos, por ejemplo, si usa chupón a cierta edad, si no usa cuchara, ver si todo lo señala con la mano y la masticación.

“A veces se reciben niños que a los tres años siguen comiendo a punta de purés, caldos, no comen frutas, porque a sus padres les da miedo que se atraganten y a veces vemos que desde pequeñitos ya usan dispositivos móviles. La terapia les permitirá recuperar ese proceso que les pasó, pero entre más temprano acudan a ella es mejor”, comentó.