No va a creer lo que pasó ahora con el colegio que le pidió llevar papel higiénico a sus estudiantes

Hay terribles noticias sobre el colegio de Gravilias, en Desamparados, el mismo que esta semana pidió a sus estudiantes llevar el papel higiénico que van a usar.

Precisamente a raíz de las publicaciones que hicimos en La Teja sobre la polémica directriz del papel, nos enteramos de algo que causa una enorme preocupación, y lo peor de todo es que los estudiantes y los papás no tienen la menor idea de lo que está pasando.

Al colegio de Gravilias lo podrían desalojar en cualquier momento. (Sergio Salazar)

El papel higiénico es solo la punta del iceberg de la enorme bronca que hay en ese cole.

En octubre del año pasado, los estudiantes, profesores y personal administrativo del colegio tuvieron que dejar las instalaciones originales, en Gravilias, y pasarse a un edificio localizado frente al Mega Súper de Desamparados, ya que estaban teniendo serios problemas de inundaciones.

El contrato de alquiler por las nuevas instalaciones es de ¢20 millones por mes, pero según nos informaron, actualmente tienen seis meses de no pagar.

Oscar Pearson Jiménez, representante legal de la empresa Star Service Education, que le alquila al Ministerio de Educación (MEP) las instalaciones donde ahora está el colegio, nos contó detalladamente cómo está el asunto.

Los dueños de las instalaciones dicen que les deben seis meses de alquiler. (Sergio Salazar)

Él narró que desde el año pasado empezaron los problemas por falta de pago.

El colegio se pasó al edificio en octubre y ni ese mes, ni en noviembre, pagaron el alquiler, pero en diciembre pagaron tres meses de una sola vez, por lo que se pusieron al día con eso.

Según detalló Pearson, en el contrato que se firmó se especificaba que los recibos de agua y electricidad serían asumidos por el colegio; sin embargo, hasta la fecha asegura que la institución no ha pagado ni uno solo, todos han corrido por cuenta de Star Service Education.

En enero de este año empezaron de nuevo los problemas con el pago del alquiler. La empresa dice que en el primer mes del año no hubo pago, en febrero tampoco, ni en marzo, así que se encendieron las alarmas.

El colegio original de Gravilias fue desalojado por problemas de inundaciones. (Alonso Tenorio)

Empezaron las promesas incumplidas

El representante legal contó que en marzo se reunieron con la Junta de Educación del colegio y les hicieron una promesa.

“Fue un estira y encoge, nos dijeron que el 21 de marzo nos pagaban y no fue así. Nos decían que se les había ido un miembro de la Junta, un contador y que estaban sin personería jurídica y por eso no podían hacer los pagos, pero nos daban a entender que sí tenían la plata”, dijo Oscar.

No hubo pago en marzo, ni tampoco en abril, por lo que en mayo de nuevo hubo comunicaciones entre Star Service Education y el centro educativo, ya la empresa no estaba dispuesta a esperar más.

En el cole se comprometieron a pagar el 28 de mayo, prácticamente rogaron para que no los desalojaran porque no tenía donde meter a los estudiantes, pero de nuevo, la promesa fue solo eso, pues no pagaron.

Las instalaciones del colegio, en Gravilias, urgen de reparaciones. (Instagram Colegio de Gravilias.)

“A inicios de junio me puse a hacer averiguaciones y no me decían mucho, me enteré de que, al parecer, ya la Junta de Educación tenía la plata, pero que unos de sus miembros no tenían firma digital y que tenían que sacarla”, relató Pearson.

El representante dijo que él hasta se ofreció a donar la plata para pagar las benditas firmas digitales, pero no le dieron pelota.

En cualquier momento podría haber desalojo

Lo más preocupante de todo es que Star Service Education ya no puede dar más chance y el viernes pasado inició los trámites legales para el desalojo del colegio.

“Ya nosotros el viernes tuvimos una junta de accionistas de la empresa y la agenda del día fue tratar el tema del desalojo del colegio. Ya en cualquier momento, podría ser incluso este martes, les podrían cortar el agua.

En cualquier momento podrían cortarle el agua y la luz a los muchachos del colegio. (Instagram Colegio de Gravilias)

“Todo esto es muy doloroso, no sabemos dónde van a meter a esos muchachos que tuvieron que desalojar del colegio de Gravilias, pero ya no podemos seguir con esta situación porque ya no nos da la cobija, son seis meses sin el pago del alquiler”, manifestó Pearson.

La Teja consultó al MEP a qué se debe el atraso en el pago del alquiler y qué solución tienen ante el inminente desalojo del centro educativo. Pero estamos a la espera de la respuesta.