No va a creer todo lo que hace esta artesana con neumáticos restaurados

Elieth Hidalgo tiene casi cuatro años de tener un negocito ejemplar. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

Elieth Hidalgo Montero es una liberiana de 62 años que en setiembre próximo cumplirá cuatro años de tener un negocito ejemplar.

Ella siempre ha sido amante de las manualidades así que empezó haciendo bisutería, pero como sentía que algo le hacía falta a su negocio buscó algo más para complementarlo.

“Siempre me ha interesado mucho todo lo que es el reciclaje y cuidar el ambiente y un día fui a una charla en la que hablaron sobre la reutilización de neumáticos y decidí incluir ese tipo de productos en mi emprendimiento porque sentía que así podía contribuir con la naturaleza”, relató la pulseadora.

Elieth pinta a mano todos sus productos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

En un principio no fue fácil, mucha gente le decía que los productos hechos con neumáticos no iba a quedar bonitos y que nadie los iba a querer comprar, pero ella tenía su meta clara así que siguió adelante.

“Ha sido un proceso largo y complicado, al principio cuando iba a ferias de emprendedores y llegaban las personas a mi mesa, agarraban un bolso hecho con neumático, me preguntaban si era cuero y cuando yo les decía de qué era, de una vez lo volvían a poner en la mesa y se iban.

La liberiana dice que poco a poco eso ha ido cambiando, ya son más los ticos que valoran su trabajo y compran artículos hechos con materiales reciclados, pero asegura que aún falta mucho por hacer para concientizar a la gente sobre la importancia del reciclaje.

Los tarjeteros y monederos son de los productos que más se le venden. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

Cambió el concepto

Elieth siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas de cambiar el concepto de reciclaje por diseño de productos ecológicos y eso le ayudó bastante a cambiar la imagen de su negocio.

“Es curioso porque cuando voy a una feria de emprendedores los ticos llegan, ven los productos, me preguntan de qué están hechos y algunos compran pero a otros como que no les gusta saber que está hechos con materiales reciclados, en cambio, los extranjeros, apenas escuchan que son productos reciclados de una vez compran, no piden rebajas ni nada, solo se alegran de saber que van a contribuir con el ambiente y se van felices.

“La semana pasada fui a una feria de emprendedores en la Asamblea Legislativa y no crea que llegó ni un asesor legislativo o un diputado a preguntarme sobre mis productos reciclados, falta mucho por hacer en el tema de concientización sobre el cuido del medio ambiente, tanto en la gente de los pueblos como altos jerarcas de instituciones, se nota mucho que los países desarrollados van mucho más adelante que nosotros en eso”, aseguró la liberiana.

La liberiana está orgullosa de que sus productos ayuden a cuidar el ambiente. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

La pulseadora cuenta que a veces le cuesta conseguir neumáticos viejos porque ya no todas las llantas traen, pero se las ingenia para conseguirlos en llanteras y con amistades; su esposo también pasa buscándole para que pueda hacer sus productos.

El hacer un producto desde cero lleva su tiempo, unos 22 días, según contó doña Elieth.

“Lo primero que hay que hacer es lavar el neumático varias veces porque viene muy sucio, tengo que dejarlo remojando con jabón y otras cosas y repetir el proceso varias veces, ya ahí me llevo varios días. Después lo corto según el modelo que vaya a hacer y lo vuelvo a lavar.

Elieth también hace una bisutería preciosa. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

“Ya cuando está seco lo pinto, luego lo pongo a secar, el paso siguiente es perforarlo a mano para luego coserlo. Por último le pongo el forro que lleva por dentro y luego lo barnizo para darle el toque final”, explicó.

La vendedora siempre tiene productos listos, pero si una persona quiere pedir un bolso personalizado, por ejemplo, debe pedirlo con unos 22 días de anticipación para que todo salga bien.

Hay productos de todos los precios, desde tarjeteros que cuestan ¢3.000 hasta bolsos más grandes que cuestan entre ¢15.000 y ¢20.000.

A los extranjeros les encantan los productos reciclados, a los ticos no tanto. Foto: Cortesía. (Cortesía de Elieth Hidalgo)

A todo el país

Elieth tiene una tienda virtual en la que muestra sus productos por medio de la página de Facebook ArHi Artesanías y el Instagram arhi_artesanias. Ella cuenta que aunque vive en Liberia, sus productos llegan a cualquier parte del país por medio de Correos de Costa Rica.

“Es urgente que todos hagamos un cambio para cuidar en ambiente, los emprendedores debemos mejorar nuestros procesos y usar materiales reciclados para contribuir en ese tema, pero la población en general y las empresas deben también reciclar y buscar la manera de darle más usos a las cosas que usamos para ayudar a la naturaleza, es una tarea que en Costa Rica aún falta por mejorar”, dijo la liberiana.

“Es común que cuando se empieza a hacer algo diferente muchos lo critiquen y lo minimicen, hasta se burlen, pero eso no importa, el cambio debe empezar por nosotros mismos”, agregó.