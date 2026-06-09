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Número y serie de la suerte para Chances de este martes con millonario acumulado

El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social de este martes 9 de junio tendrá un premio mayor de ¢80 millones por entero y un acumulado que alcanzó los ¢250 millones

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Por Hillary Chinchilla Marín

La suerte volverá a tocar la puerta este martes 9 de junio con un nuevo sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), que pondrá en juego un premio mayor de ¢80 millones por entero, además de un atractivo acumulado de ¢250 millones.

Como ocurre cada semana, miles de costarricenses ya tienen sus números favoritos listos para probar fortuna, mientras otros buscan inspiración para elegir una combinación especial.

La combinación de la suerte

El Gordo Navideño entregará un premio mayor de ₡8.000 millones en cinco emisiones.
Acumulado para este martes es de 250 millones de colones (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Para quienes todavía no se deciden, esta es una sugerencia completamente aleatoria para el sorteo de este martes:

  • Número: 42
  • Serie: 317

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Por supuesto, se trata únicamente de una recomendación al azar, ya que todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar favorecidos.

Un acumulado que llama la atención

Uno de los principales atractivos del sorteo será el acumulado, que alcanzó los ¢250 millones, una cifra que ha despertado el interés de muchos jugadores en todo el país.

Este premio especial se suma al primer premio de ¢80 millones por entero, convirtiendo la jornada en una de las más atractivas para los aficionados a los juegos de azar de la JPS.

La Junta de Protección Social recuerda a los jugadores que la lotería debe verse como una forma de entretenimiento y no como una fuente de ingresos. Además, recomienda adquirir los billetes únicamente a vendedores autorizados.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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