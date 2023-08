Obispo costarricense tuvo un gran gesto con religioso condenado por dictadura de Daniel Ortega

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, sigue dando todo un ejemplo de solidaridad con Nicaragua, específicamente con una persona a la que siente como un hermano.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar estuvo en Lourdes y llegó con la foto de monseñor Rolando Álvarez. Foto: Facebook

Resulta que el religioso viajó a Europa para ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Portugal, pero en su corazón llevaba una petición muy especial: pedir por la liberación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de diócesis de Matagalpa, detenido y condenado por el régimen de Daniel Ortega.

Primero fue el pasado 7 de agosto, cuando estuvo en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde frente a una de las advocaciones marianas más queridas por los católicos, se acordó de su hermano.

“Hoy he pedido a los pies de la Santísimia Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, por mi hermano monseñor Rolando Álvarez, obispo de diócesis de Matagalpa. He dejado una fotografía suya y una bandera de Nicaragua, para que la Virgen defienda a todos sus habitantes. Virgen de Fátima, ruega por todos tus hijos”, fue el bonito mensaje que compartió en Facebook, acompañado de las imágenes que dejó del religioso.

Pero Salazar sin duda que lleva a Álvarez en su corazón y quiere que la mamá de Jesús les eche una manita, porque este sábado volvió a pedirle, ahora ante la Virgen de Lourdes.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar también pidió por su hermano en Fátima. Foto: Facebook

“Hoy me encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. He puesto todas sus intenciones en el altar de la Gruta de la Virgen. También he puesto un segundo retrato de monseñor Rolando Álvarez a los pies de la Virgen, precisamente en el lugar donde brota el agua milagrosa, para que la Inmaculada Concepción lo proteja y pueda ejercer su ministerio episcopal con total libertad. ¡Que la Inmaculada Concepción aplaste la cabeza de la antigua serpiente!”, escribió en su red social.

Como era de esperarse, ambas publicaciones estaban llenas de cientos de comentarios y de “me gusta”, incluso de personas de diversos países de Latinoamérica. “Muchísimas gracias, monseñor, por sus oraciones por su hermano sacerdote y obispo”, “Amén... Siempre el bien de impondrá sobre el mal”, “Monseñor no está solo”, “Muchas gracias, monseñor, por todo lo que hace en favor de nuestro obispo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Ya lo hizo

Pero esta no es la primera vez que Salazar tiene un gesto así ya que, según una nota del medio católico ACI Prensa, del 18 de febrero de este año, el obispo tico rezó por su hermano de una manera particular.

Salazar llegó hasta la frontera con Nicaragua para orar por Álvarez el 16 de febrero pasado.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar en febrero fue hasta la frontera de Nicaragua para estar lo más cerca posible del obispo. Foto: Facebook

“Lo más cercano que puedo estar de mi hermano monseñor Rolando Álvarez. Hoy jueves eucarístico pude orar por nuestro hermano pueblo de Nicaragua, por la Iglesia, por sus pastores y especialmente por sus habitantes. Mi corazón de pastor se siente herido por el encarcelamiento injusto de monseñor Álvarez, pero me llena de fortaleza haber venido a la frontera con Nicaragua a orar por él”, escribió aquella vez el prelado en Facebook.

La dictadura de Ortega condenó a monseñor Álvarez a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado de ser “traidor a la patria”, el pasado 10 de febrero. Además, lo despojó de su nacionalidad nicaragüense.

La sentencia se dio solo un día después de la deportación de los 222 presos políticos, pero él rechazo irse para quedarse cerca de los fieles de su país. Actualmente estaría en una celda de máxima seguridad.