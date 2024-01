Obispo de Tilarán-Liberia: “A veces personas que atacan y persiguen a homosexuales es porque ellos son homosexuales”

El obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia, monseñor Manuel Eugenio Salazar, dedicó el sermón de la misa al Santo Cristo de Esquipulas, en Santa Cruz, Guanacaste, al tema de la bendición de parejas homosexuales.

“En una relación homosexual, que es el gran pleito, no todo es puro pecado. ‘Es que esa pareja de homosexuales son hijos de satanás, carbones del infierno, monstruos, aberraciones que hay que fusilar’ (dice alguna gente, explica monseñor). No. Son personas. Son hijos de Dios, miembros de la Iglesia, seres humanos, ciudadanos con derechos”, aclaró el sacerdote.

Monseñor Salazar asegura que le seguirá haciendo caso al papa Francisco y bendecirá parejas homosexuales. (Tomada del Facebook de monseñor Manuel Eugenio Salazar)

Su sermón comenzó explicando que en cualquier parte de la sociedad hay que ser obediente de las órdenes de los jefes y que, si no se está de acuerdo, pues se pierde la batalla porque al jefe se le hace caso y punto. Esto con relación al tema homosexual y lo que ha dicho el papa Francisco, quien ya se refirió a que sí se pueden bendecir las parejas homosexuales.

“En una relación de pecado, heterosexual u homosexual, no todo es puro pecado. Ahí hay servicio, puede haber ternura, amistad, asistencia médica, compañía, compartir bienes, atender a uno que está enfermo, agonizando, muriéndose por SIDA, por ejemplo, como me tocó a mí atender cualquier cantidad de enfermos sidosos, cuando todo el mundo los rechazaba ‘por leprosos’. Todo bien proviene de Dios, porque la gracia de Dios está en todo y en todos”, recordó.

Muy claro dejó monseñor Salazar que él obedece al papa Francisco.

“Y si el papa estuviera equivocado, como algunos los sostienen a muerte, que está equivocado y que tiene que retractarse, bueno, finalmente está equivocado y se retractará o la historia lo retractará como al papa Honorio que hasta terminó siendo declarado hereje. Pero mientras el papa no se retracte hay que obedecer, el que obedece nunca se equivoca”, aclaró.

“Ante esta realidad abundante de personas gais, ¿qué respuestas pastorales les vamos a dar? Satanizar es muy fácil. Hacer bullying de los homosexuales es muy fácil. No puedo hablar mucho porque después hasta la cárcel me mandan, pero he visto en mis 65 años y 41 años de sacerdote, que a veces personas que atacan y persigue a homosexuales es porque ellos son homosexuales.

Este 15 de enero se celebra el santo patrono de Santa Cruz, el Santo Cristo de Esquipulas. (Tomada del Facebook de monseñor Manuel Eugenio Salazar)

“Hacemos satanización, cacería de brujas, inquisición… ‘¡muerte a los homosexuales! ¡Mándelos al infierno!’. Y muchos de ellos, sabe más el diablo por viejo que por diablo, son homosexuales que no se han aceptado y viven peleando con ellos mismos en el prójimo”, explica monseñor.

Cerró su sermón recordando que entre todo, como iglesia, se deben buscar soluciones, pero sin chocar con ningún extremo.

“Entre todos como iglesia debemos buscar soluciones, cómo atender esta población que también son hijos de Dios, no declararlos santos, tampoco fusilarlos. Cómo hacerlos buscar la conversión que todos debemos de buscar”, concluyó.