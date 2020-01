Si tienen un tanque séptico que funciona bien y le dan mantenimiento, no pasa nada. El problema es que en muchos lugares estos tanques no funcionan bien, los suelos están saturados y a las familias les está saliendo muy caro el mantenimiento y la limpieza. La conexión a la red no es obligatoria, pero el pago sí, entonces lo lógico es aprovechar el servicio.