"Nunca sentí dolor ni me afectó en mis actividades diarias, pero sí iba notando cómo uno de mis testículos iba creciendo. Diez de mis familiares han muerto de cáncer en distintas partes del cuerpo y una tía estaba en fase terminal en esas fechas, por eso oculté mi condición a mi madre por un año, ya que no quería preocuparla. Mi testículo creció cinco veces más del tamaño normal hasta que ella se dio cuenta. Ya era muy tarde, ese mismo día me operaron y me lo extirparon", contó este administrativo.