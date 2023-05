¡Ojo con lo que dice el MOPT sobre andar mascotas en el carro!

Lo mejor es llevar el perro sujeto al asiento. Foto: Cortesía. (Cortesía de Max Sandí)

Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseguran que una de las preguntas que más les llega es si se pueden andar mascotas en el carro.

La institución detalla que la Ley de Tránsito no establece ninguna normativa sobre cómo deben ser llevadas a las mascotas en el vehículo; sin embargo, si está muy claro que los conductores deben concentrarse 100% en manejar, así que cualquier cosa que los distraiga, ya sea ir comiendo, usando el celular o con un perro en el regazo, los hombros o la cabeza, puede hacerlo merecedor de una multa de ¢124.000.

LEA MÁS: El joven sacerdote Danny Coto fallece luego de luchar contra el covid-19

Ahora bien, el MOPT sí da algunos consejos sobre cómo transportar los animalitos de forma segura para evitar accidentes tanto dentro del vehículo como en carretera.

- Lo primero es llevarlo en un dispositivo hecho especialmente para ellos, de tal forma que pueda ir bien sujeto dentro de la cabina del carro y así no salga como un proyectil en caso de un accidente. Use una sillita, una cajita especial o una correa que lo mantenga sujeto al asiento del vehículo.

No se distraiga con la mascota mientras maneja. Foto: Archivo. (@Spookygothgrama)

LEA MÁS: Hombre dijo una vulgaridad sobre los símbolos nacionales y armó un pleito en Twitter

- No lo lleve a la libre en el vehículo, menos en el asiento de adelante, ya que podría hacer algo que provoque que usted pierda el control del vehículo (se le tire encima, lo muerda, lo aruñe o que caiga en los pedales).

- Evite que se asome o saque la cabeza o parte del cuerpo por la ventana. Podría morder a alguien, a un motociclista o a un ciclista, por ejemplo; podría caer a la calle, podría golpeare con un vehículo o con un poste.

- No lo atienda, no le dé de comer, no le acomode el dispositivo, no haga nada con él, mientras conduce.