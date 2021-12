Ómicron: El aguafiestas en este fin de año

Ómicron, la variante del covid-19, se convirtió en la aguafiestas de este fin de año.

Lo decimos porque apareció cuando el mundo comenzaba a presentar una mejoría en el tema de la pandemia y ahora, en plenas fiestas navideñas y de fin de año está agarrando mucha fuerza.

Esta cepa del virus, hallada por primera vez en Sudáfrica en noviembre, causa un rápido aumento de los contagios del virus y lleva a muchos países camino hacia una nueva ola de contagios masivos, especialmente en el continente europeo, donde en solo 48 horas las cifras se duplicaron.

Incluso, solo este fin de semana se cancelaron unos 8 mil vuelos en todo el mundo porque la rápida propagación de ómicron alcanzó a muchos empleados de aerolíneas, provocando que muchas personas no pudieran pasar la Navidad con sus familias.

Las calles de San José son un reflejo de las aglomeraciones que se están dando en muchos lugares. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En Costa Rica ómicron fue detectada por primera vez el sábado 18 de diciembre en un niño de ocho años. El menor de edad andaba en Estados Unidos con su familia, por lo que todo parece indicar que el chiquito se habría contagiado allá.

Salud confirmó que tres allegados del pequeño estaban contagiados de covid-19, pero aún no se sabe si también contrajeron la nueva variante.

El viernes 24 de diciembre el Ministerio de Salud informó sobre otros tres casos de ómicron: un extranjero y dos nacionales que recientemente estuvieron fuera del país.

Es muy probable que la variante haya contagiado ya a muchas más personas en el territorio nacional, pero hasta el momento el Inciensa solo ha confirmado esos cuatro casos.

Para que tenga una idea de lo peligrosa que es ómicron, la variante original hacía que una persona contagiara a otra luego de estar en contacto al menos 15 minutos, con la delta ese tiempo se redujo a tres minutos y con la ómicron basta un saludo rápido para que se de el contagio.

Amar y cuidar

Luego de dos años de encierro, la vacuna anticovid hizo que algunos países trataran de empezar a volver a la normalidad, pero aún existe el riesgo de nuevos brotes que llenen los hospitales otra vez.

La presencia de ómicron en 110 países en momentos en los que la mayoría se encuentra en las festividades de fin de año, hizo que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidiera a la gente evitar las celebraciones con numerosos invitados.

La vacunación es una de las principales armas contra la pandemia. Foto: Prensa CNE. (Prensa CNE)

“Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y estar de luto más tarde”, manifestó el jerarca de la OMS.

Las autoridades de Salud están concentradas en aplicar dosis de refuerzo e, incluso, en poner cuartas dosis como medidas de salvación.

A pesar de que algunas voces aseguran que ómicron podría ser más suave que otras variantes en términos de enfermedad y muerte, Soumya Swaminathan, científica de la OMS, dice que es imprudente concluir a partir de los primeros estudios que es una cepa más leve que las anteriores, porque con su dinámica de contagios todos los sistemas de salud van a estar bajo presión.

La vacunación se ha vuelto más importante que nunca, ya que aunque no garantiza que la gente no se contagiará, está claro que sí previene que las personas no enfermen tan gravemente y eso ha dado un respiro a los hospitales.

Ojo con los menores

Las muertes por covid-19 aumentaron en Costa Rica un 70% en el último año, ya que al cierre del 2020, en el país se contabilizaron 2.185 fallecidos, mientras que al 21 de diciembre de este año, la triste cifra es de 7.343 víctimas mortales.

Así lo detalla el más reciente informe de la escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana.

Los menores de 18 años necesitan vacunarse lo antes posible, ya que ahorita son las personas más vulnerables al virus. Foto: AFP. (HANDOUT/AFP)

En el detalle por grupos de edad, los menores de 18 años registran el mayor aumento, de un 700%, ya que se pasó de tres muertes en el 2020 a 24 en este 2021.

Hasta hace pocos meses inició la vacunación en personas mayores de 12 años y en enero arrancaría con el grupo de 5 a 11 años.

Los menores de edad, sobre todo los niños, son los más vulnerables al coronavirus actualmente ya que no están vacunados.

A nivel de adultos (personas desde los 18 a los 56 años), el registro es de 2.456 nuevos fallecidos durante el 2021, los cuales representan un crecimiento del 358%.

Una situación diferente se presenta en adultos mayores ya que, aunque durante el presente año fallecieron 2.681 personas (225 fallecidos más que en el grupo de adultos), a nivel porcentual fue un crecimiento del 179%, el menor porcentaje de los tres grupos.

El informe dice que es muy probable que la variante ómicron corra ya libremente por toda Costa Rica, lo que representa un gran riesgo ya que tiene índice de reproducción calculado entre 6 y 8, es decir, una persona con el virus contagiaría entre seis y ocho más.

Los especialista hacen un llamado a la población para que en estas fiestas las personas sean precavidas y si visitan personas que no son de su burbuja usen la mascarilla en todo momento y mantengan el distanciamiento social.

Además, piden a los papás que apenas se pueda, lleven a sus pequeños a aplicarse la vacuna anticovid.