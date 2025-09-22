¿Orinar sentado o de pie? Esto dice la ciencia sobre la salud y la higiene

Orinar sentado puede ayudar a algunos hombres a vaciar mejor la vejiga y también es una postura más higiénica en baños compartidos. (ChatGPT/ChatGPT)

La eterna pregunta sobre si es mejor orinar sentado o de pie tiene respuesta en la ciencia. Diversos estudios han comparado ambas posturas y sus efectos en la salud urinaria, la higiene y la comodidad.

Beneficios de orinar sentado

Una investigación publicada en Plos One (2014) analizó a hombres con problemas del tracto urinario inferior, como próstata agrandada, y encontró que sentarse puede ser ventajoso. En esa posición, los pacientes presentaron:

Menor volumen residual de orina en la vejiga.

en la vejiga. Tiempo de vaciado más corto .

. Un flujo más eficiente en comparación con orinar de pie.

Esto significa que para hombres con síntomas prostáticos o dificultades para orinar, hacerlo sentado puede reducir molestias y prevenir complicaciones.

En hombres sanos: comodidad y costumbre

En varones sin problemas urinarios, los estudios no hallan diferencias significativas entre estar sentado o de pie. El flujo máximo, el tiempo de micción y el vaciado completo son prácticamente iguales. En estos casos, la elección depende más de la comodidad personal y la costumbre cultural.

Higiene y factores prácticos

Más allá de lo médico, hay otros aspectos a considerar:

Orinar sentado genera menos salpicaduras , lo que mejora la higiene del baño.

, lo que mejora la higiene del baño. Para adultos mayores o personas con movilidad reducida, sentarse puede ser más seguro.

En algunos países, cada vez más hombres optan por hacerlo sentado precisamente por razones de limpieza y practicidad.

Un hombre sentado en el inodoro no debe ser sinónimo de burlas, sino de higiene y salud. (ChatGPT/ChatGPT)

¿Qué recomiendan los doctores?

La mayoría de los urólogos sugieren que los hombres con problemas prostáticos prueben orinar sentados para facilitar el vaciado. Para el resto, aunque la postura es una cuestión de preferencia, sí tiene mucho mejores beneficios, tanto de salud como de higiene elegir orinar sentado.

El urólogo Dr. Michel De Wildt explicó en una entrevista con el diario Irish Examiner: “A medida que los hombres envejecen, muchas veces vaciar la vejiga sentado resulta más efectivo”.

*Esta noticia fue realizada con ayuda de Inteligencia Artificial, pero revisada por un editor humano.