Otra firma fantasma en la conferencia del presidente Chaves de los miércoles

Otra firma fantasma. No pasó nada nuevo. Pero sí llama poderosamente la atención que vuelva a suceder. “Perro que come huevos…” reza parte del refrán de nuestros abuelos. Otra vez lo volvió a hacer el presidente Rodrigo Chaves y de nuevo frente a todo el país.

Antes de la firma fantasma todo iba bien, aquí está firmando la ministra del MEP. (Captura de pantalla)

Otra firma fantasma, pero en esta ocasión no fue la de él, sino que le pegó una tremenda embarcada a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, durante la conferencia de prensa acostumbrada de los miércoles.

Resulta que llegó el momento en la conferencia en que se firmó una ley que declara el 30 de julio como el Día Nacional del Primer Voto Femenino en Costa Rica. Firmó la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, la ministra de Educación, Anna Katherina Müller Castro y el presidente Chaves.

De pronto Chaves le pasó el lapicero a la ministra de la Presidencia para que firmara en un documento donde no había espacio para ella, ni estaba contemplado, por eso no le quedó más a Fernández que hacer una firma fantasma, o sea, ni tocó el papel el lapicero que tenía en sus manos, hizo la pantomima de que firmaba, pero al final se confirmó que la ley solo tenía tres firmas.

El presidente Chaves decide darle el lapicero a la ministra Laura Fernández. (Captura de pantalla)

Si ustedes piensan que estamos mintiendo, inventando, que no tenemos nada que hacer y por eso sacamos esta nota, los invitamos a entrar al Facebook “Presidencia de la República” busquen el video de la conferencia del pasado miércoles y adelanten a 1:06:40, a partir de ahí ustedes mismos revisan y nos cuentan el cuento a ver qué les parece.

No es la primera vez que Chaves lo hace. El propio 8 de mayo del 2022 cuando asumió las riendas del país, también montó circo firmando un decreto para quitar que se pudiera despedir a los trabajadores que no quisieran vacunarse contra el covid-19. Esa vez Chaves hizo su primera firma fantasma porque el decreto no existía, era un papel en blanco en el cual se supone firmó junto con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Claramente se ve en el video, que está en el propio Facebook de la Presidencia que la ministra de la Presidencia nunca toca el papel con el lapicero. (Captura de pantalla)

¿Por qué le gustan las firmas fantasmas?

El politólogo Gustavo Araya comenta sobre estas firmas fanstasmas: “Como no hay una prioridad real en temas de mujer, ha tenido que correr a crear una ilusión de que sí hay interés por el tema femenino, por eso echa mano de firmar decretos de humo, otra vez, para pretender demostrar que está haciendo algo.

Enseñan el documento firmado y no hay campo para la ministra Laura Fernández ¿cómo se llama la obra? (Captura de pantalla)

“En esta ocasión usa la figura de la ministra de la Presidencia porque está en campaña electoral y ella es la figura central de esta campaña. El chavismo falló como figura presidenciable y por eso ahora usa otras figuras como, todo hace indicar, la de doña Laura Fernández”, asegura Araya.

La Teja hizo la consulta a Casa Presidencial por este tema y la respuesta fue la misma que la firma de Fernández.